Panattoni rozwija segment City Logistics

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, postawi nowy obiekt o powierzchni 12 000 mkw. w Poznaniu.

W ramach segmentu City Logistics, Panattoni wybudował już ok. 370 000 mkw. w 22 lokalizacjach.

Panattoni napędza rozwój nowej strefy logistyczno-przemysłowej w zachodniej części Poznania – zaledwie 7 km od centrum miasta, gdzie zakupił grunt i planuje inwestycję drugiego miejskiego parku w stolicy Wielkopolski - Poznań City Logistics II. Miejskie położenie obiektu gwarantuje doskonały dostęp do całej infrastruktury Poznania, takiej jak autobusy, tramwaje ścieżki rowerowe, czy dworzec kolejowy. Strategiczne umiejscowienie umożliwi sprawne pozyskiwanie pracowników ceniących szybki dojazd do pracy oraz zagwarantuje firmom wygodne dotarcie do klienta docelowego.

Kolejna inwestycja miejska w Poznaniu to szansa dla tych firm, którym zależy na jak najszybszym dotarciu do klienta końcowego w mieście. Położenie niedaleko autostrady A2 oraz dróg ekspresowych S5 i S11 daje możliwość rozwoju lokalnym przedsiębiorstwom, które uzyskają bardzo dobre połączenie z większością krajowych i zagranicznych rynków. Układ budynku umożliwia lokalizację modułu biurowo-socjalnego po jednej stronie hali, a bramę z poziomu "0" oraz doki po drugiej stronie. O nowoczesności parku świadczy również możliwość wynajęcia minimalnych modułów wielkości ok. 2000 mkw. Wszystko to sprawia, że City Logistics Poznań II to kluczowa inwestycja dla regionu i kolejne miejsca pracy – mówi Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni.

Znakiem rozpoznawczym wszystkich inwestycji miejskich Panattoni jest ich zrównoważona realizacja. Każda z dotychczasowych 22 inwestycji City Logistics przeszła certyfikację środowiskową metodą BREEAM. Również Park w Poznaniu zostanie wyposażony w technologie pozwalające ograniczyć zużycie wody, energii i zmniejszyć emisję CO2. Deweloper stworzy zielone strefy, wyposaży teren inwestycji w ekologiczne meble oraz zrealizuje nasadzenia krzewów i blisko 200 drzew. Oprócz stref relaksu pracownicy skorzystają z nowoczesnych biur zbadanych pod kątem akustyki, jakości powietrza oraz dostępu do światła dziennego – wszystko zaprojektowane zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie Excellent.

Po ukończeniu Poznań City Logistics Poznań II deweloper zbliży się do 400 000 mkw. dostarczonych w ramach segmentu logistyki miejskiej. Profil klientów tego typu obiektów jest zróżnicowany. Z powierzchni korzystają start-upy, małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe oraz handlowo-produkcyjne. Chcąc skracać czasy dostaw na miejską logistykę stawia również e-commerce. Wśród klientów, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat wybierali City Logistics od Panattoni są m.in FM Logistics, Frisco, Barbora, Raven, Well Pack, In Post czy OneDayMore.

