Panattoni rozwija zaplecze magazynowe w sercu Dolnego Śląska. Chomar nowym najemcą

Panattoni Park Wrocław XIII będzie docelowo składał się z dwóch budynków o łącznym metrażu 75 tys. mkw.

Pod koniec trzeciego kwartału br. oddano do użytkowania już ponad połowę z zaplanowanej powierzchni.

Koleje metry są w budowie, a jednym z najemców realizowanej części jest operator logistyczny Chomar. Zajmie on 15 tys. mkw. z przeznaczeniem na magazyn i biura. Spółka od 30 lat zajmuje się spedycją, magazynowaniem oraz transportem na terenie całej Europy. Jest jedną z największych firm transportowych w regionie i należy do grona 100 największych firm transportowych w Polsce. Dysponuje nowoczesną flotą, odnawianą co 3-4 lata.

Nową powierzchnię Chomar przejmie w połowie 2022 r. - Rozwijamy się i rośniemy. Optymalizujemy operacje magazynowe klientów, a nasz sukces zależy od ich zadowolenia, dlatego rozbudowujemy bazę powierzchni magazynowych. Skutecznie umacniamy dzięki temu swoją pozycję na rynku – wyjaśnia Rafał Choma, Prezes Zarządu Chomar. Jak dodaje, przekrój obsługiwanych przez Chomar klientów jest szeroki: - Wozimy i przechowujemy m.in. towary branży budowlanej, AGD, farmaceutycznej i spożywczej, pracujemy też dla firm sektora automotive a ich potrzeby magazynowe rosną.

Budujemy magazyny i długofalowe relacje. Dolny Śląskjest jednym z najważniejszych zapleczy przemysłowo-magazynowych w kraju. Do tego zapewnia doskonałe połączenie z głównymi ośrodkami logistycznymi w Polsce i Europie. – Nas jednak najbardziej cieszy fakt, że klienci, którzy mieli do czynienia z naszymi realizacjami, wracają. Obiekty Panattoni spełniają więc oczekiwania najemców w bardzo wysokim stopniu. Przed pięciu laty Chomar wynajął pierwsze 1 600 m kw. w jednej z naszych inwestycji. Obecnie najmowana powierzchnia jest już blisko 10-krotnie większa. Oznacza to, ze spółka szybko się rozwija, a my mamy w tym swój mały udział, dostarczając rozwiązania, które to umożliwiają – mówi Damian Kowalczyk, Development Director, Panattoni.