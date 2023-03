Po dostarczeniu blisko 200000 mkw. w województwie lubelskim, Panattoni zakupił ponad 10 ha w Świdniku i ruszył z budową Panattoni Park Lublin IV.

Panattoni napędza rozwój kolejnych rynków wschodzących.

Panattoni Park Lublin IV zajmie 53 900 w ramach dwóch budynków i zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku.

Kompleks ma już trzech najemców, w tym zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne.

Panattoni zakupiło ponad 10 hektarów w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku i rusza z budową parku przemysłowego, który sprawdzi się w obsłudze pełnej gamy procesów – magazynowych, logistycznych, produkcyjnych czy e-commerce. Panattoni Park Lublin IV zajmie 53 900 mkw. w ramach dwóch budynków i zostanie ukończony jeszcze w tym roku. Potencjał parku już został potwierdzony.

Do momentu startu budowy powierzchnię wynajęły trzy firmy, w tym zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwo produkcyjne, a Panattoni przygotuje wynajętą przestrzeń do skomplikowanych procesów wytwórczych firmy. Deweloper zaimplementuje również szereg zrównoważonych rozwiązań, m.in. przystosowując dach obiektu pod montaż paneli fotowoltaicznych.

Województwo lubelskie rozwija się dynamicznie, stając się motorem napędowym całej Polski Wschodniej. Probiznesowa postawa władz lokalnych, rozwój takich lokalizacji jak Świdnicka Strefa Aktywności Gospodarczej, dostęp do wykwalifikowanej kadry – blisko 64 000 absolwentów uczelni wyższych rocznie - i wreszcie rosnący wolumen nowoczesnej powierzchni przemysłowej, przyciągają biznes o zróżnicowanym profilu. Nie bez znaczenia jest również pozostająca w realizacji międzynarodowa trasa Via Carpatia, która przecinając region, połączy docelowo litewską Kłajpedę z greckimi Salonikami, tworząc kluczowy szlak transportowy dla wschodniej części Unii Europejskiej. W świetle tego potencjału dodatkowe 54 000 mkw. powierzchni przemysłowej, które dostarczymy w ramach Panattoni Park Lublin IV, to doskonała wiadomość dla regionu – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Lublin IV powstanie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Świdniku, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie Portu Lotniczego Lublin, zapewniając dobre połączenie zarówno ze stolicą regionu, jak i centrum Świdnika. Kompleks dwóch budynków znajdzie się tuż przy węźle Lublin-Zadębie, będącym punktem styku dróg S12 – docelowo łączącym Polskę Centralną ze wschodnią granicą – i S17, biegnącą z Warszawy do Lublina, a w przyszłości do południowo-wschodniej granicy. Inwestycja zapewni także doskonały dostęp do drogi S19, będącej częścią Via Carpatia.

Pod koniec 2022 roku Panattoni ukończyło gigantyczny projekt w województwie lubelskim. Panattoni Park Lublin II w Niemcach zajął ok. 84 000 mkw., stając się kompleksową platformą biznesową przyspieszającą rozwój regionu, sprawdzającą się zarówno w procesach magazynowych i logistycznych, jak i produkcyjnych.

W ramach inwestycji m.in. od 2019 r. swoje procesy produkcyjne oraz dział R&D prowadziła firma Varroc Lighting Systems – producent innowacyjnych systemów oświetlenia zewnętrznego oraz elektroniki sterującej – wykupiona w 2022 roku przez Plastic Omnium. Na początku br. operacje w parku rozpoczęła natomiast Stella Pack, jeden z największych w Europie dystrybutorów nie chemicznych środków czystości i produktów higienicznych.

