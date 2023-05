Panatton rozbudowuje portfolio miejskich obiektów na terenie Warszawy. Firma ruszyła z budową City Logistics Warsaw IX na Targówku Fabrycznym. Wartość inwestycji wyniesie 19 mln euro. Połowę powierzchni zajmie Inter-Mlecz.

City Logistics Warsaw IX powstanie jeszcze w tym roku.

Inwestycję Panattoni zaprojektowano przy skrzyżowaniu ulic Utrata i Zabraniecka na Targówku Fabrycznym w Warszawie.

Połowę z 13 000 m kw. zajmie firma Inter-Mlecz.

Najemca jest dystrybutorem największych marek spożywczych, który płynnie przeniesie swoją działalność z pobliskiej lokalizacji.

Panattoni ruszyła z budową City Logistics Warsaw IX przy skrzyżowaniu ulic Utrata i Zabraniecka na Targówku Fabrycznym, a wartość inwestycji wyniesie 19 mln euro.

Panattoni rośnie w Warszawie

Panattoni jeszcze w tym roku przekroczy 150 000 m kw. i zbliży się do 200 000 m kw. powierzchni przemysłowych dostarczonej w ramach segmentu City Logistics w Warszawie. Wszechstronność miejskich obiektów przyciąga dziesiątki branż i rodzajów działalności – od logistyki, przez e-commerce, produkcję, serwisy po laboratoria.

Potencjał potwierdza firma Inter-Mlecz. Przedsiębiorstwo wynajęło 6500 m kw. w ramach City Logistics Warsaw IX, którego budowa ruszyła na warszawskim Targówku. Dystrybutor największych marek spożywczych i nabiałowych w ramach obiektu skorzysta m.in. z mroźni i chłodni.

Lokalizacja parku o docelowej powierzchni 13 000 m kw. zapewni sprawne połączenie komunikacyjne i samochodowe z centrum miasta.

- Możliwość zrealizowania pomieszczeń ze wskazanym reżimem temperaturowym oraz sprawnej relokacji działalności z pobliskiego obiektu okazały się kluczowymi atutami Panattoni w kontekście współpracy z Inter-Mlecz. Po raz kolejny potwierdzamy, że nasza powierzchnia może zostać dostosowana do klientów z dziesiątek branż, a obiekty City Logistics to najlepszy dowód tej wszechstronności. To właśnie po tym segmencie doskonale widzimy, że nasze realizacje to już nie tylko obiekty magazynowe, a zdywersyfikowane platformy biznesowe, łączące różne działalności i powstające w atrakcyjnych lokalizacjach – z doskonałym dostępem do klienta oraz pracownika – mówi Karolina Przygoda, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Prawobrzeżna Warszawa z niesłabnącym potencjałem

Realizując City Logistics Warsaw IX Panattoni po raz kolejny potwierdza atrakcyjność prawobrzeżnej Warszawy. Deweloper m.in. zrealizował na Annopolu największą inwestycję w ramach segmentu w Polsce – City Logistics Warsaw IV, która zajęła blisko 40 000 m kw. Jeden z obiektów został w całości wynajęty przez firmę TRUMPF Huettinger, która obsługiwać będzie m.in. rynki w USA, Japonii, Korei i Chinach. Z parku korzystać będzie również m.in. Coci E-motion – polski producent rowerów elektrycznych.

Pół miliona przekroczone

Sześć lat po uruchomieniu projektu City Logistics Panattoni już dysponuje portfolio przekraczającym 550 000 m kw. w całej Polsce. Obiekty dewelopera wybierają liderzy wielu branż m.in. - e-commerce i e-grocery, HoReCa, farmaceutycznej i kosmetycznej, logistycznej czy spożywczej. Coraz liczniejsze są także realizację dla firmy produkcyjnych, a wzrost zainteresowania napędza trend nearshoring, czyli lokowania produkcji, dystrybucji i magazynów bliżej ostatecznego odbiorcy. Coraz częściej na City Logistics stawiają także firmy z sektora High Tech, które doceniają dostęp do wykwalifikowanego pracownika, a także elastyczność powierzchni, pozwalającą na lokowanie w budynku showroomów, laboratoriów czy działów research & development.

