Panattoni rusza z nową inwestycją

K-FLEX Polska to oddział włoskiej firmy L'ISOLANTE K-FLEX - producenta systemów izolacyjnych dla potrzeb instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, wodociągowych, CO, CWU oraz obiektów budowlanych i przemysłowych. Do istniejącego już obiektu firmy w Wieleninie koło Uniejowa - liczącego ponad 50 tys. mkw. - dobudowany zostanie nowoczesny magazyn o łącznej powierzchni ponad 9,3 tys. mkw., z czego niewielką część zajmą pomieszczenia gospodarcze i socjalno-biurowe (1.6 proc). Obiekt będzie podzielony na dwie części: wyższą (15 m netto wysokości) o powierzchni 2 936 mkw. oraz niższą (blisko 11 m wysokości netto) o powierzchni 6 160 m kw. Obie części hali początkowo pełnić będą funkcje magazynowe, większa zostanie jednak w trakcie budowy przystosowana do prowadzenia produkcji w przyszłości. Zwiększony zostanie w niej dostęp światła dziennego do 12,5 proc. powierzchni dachu oraz doświetlenie światłem sztucznym do 350 luksów. Budowa hali ruszy w połowie tego roku, jej oddanie planowane jest na styczeń 2021 roku.

- To już czwarty projekt realizowany przez Panattoni dla K-FLEX – mówi Marek Foryński, Dyrektor Zarządzający BTS Group w Panattoni. - Współpracę rozpoczęliśmy w 2014 roku od modernizacji i rozbudowy istniejącego kompleksu przemysłowego w poduniejowskim Wieleniniena potrzeby K-FLEX. Było to zarówno ciekawe, jak i ambitne wyzwanie. Kolejne realizacje dla tej firmy świadczą o tym, że spełniamy jej oczekiwania w zakresie samej inwestycji, technologii i rzetelności wykonania oraz terminowości.

Potwierdza to Bartłomiej Gröbner z K-FLEX Polska: „Finalny efekt pracy z Panattoni zawsze spełniał nasze oczekiwania, stąd kontynuacja naszych relacji. Cenimy zwłaszcza to, że Panattoni zawsze było otwarte na nasze oczekiwania oraz gwarantowało szybkie prace - zarówno na etapie projektowym, jak i budowlanym - przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm i standardów. Cieszę się, że możemy ponownie współpracować z tym deweloperem, bo daje on rękojmię bezpieczeństwa i profesjonalizmu podejmowanych działań.”

Nowa hala zlokalizowana będzie w kompleksie K-FLEX w Wieleninie-Kolonii, tuż przy drodze wojewódzkiej 473, ok. 7 km od węzła autostrady A2 i niespełna 8 km od centrum Uniejowa.