Panattoni ruszyło z budową szytego na miarę zakładu produkcyjnego dla firmy Maxcess - światowego lidera w dziedzinie innowacyjnych produktów i usług dla zautomatyzowanych aplikacji do obsługi linii produkcyjnych.

Projekt pozwoli na relokację dotychczasowego zakładu oraz ponad dwukrotne zwiększenie zatrudnienia.

Będzie także pełnił funkcję centralnego zakładu dla europejskiej działalności firmy.

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycją odbyło się 16 października 2023 r. W wydarzeniu udział wzięli: Alexander Haid - General Manager Maxcess Europe, Marek Foryński - BTS Managing Director z Panattoni oraz Andrzej Łozowski - Wójt gminy Łubowo. Realizacja odbywa się w nowo powstającej strefie ekonomicznej w Gminie Łubowo, a jej finisz planowany jest na koniec lutego 2024 roku.

Inwestycja, którą zrealizuje oddział Panattoni BTS pozwoli na relokację dotychczasowego zakładu i zwiększenie mocy produkcyjnych oraz wzrost zatrudnienia ze 160 do nawet 350 osób. Nowy obiekt będzie pełnił funkcję centralnego zakładu produkcyjnego firmy w Europie i doskonale wpisze się w wizję rozwoju i innowacji przedsiębiorstwa. Ponadto, scentralizowanie operacji firmy pod jednym dachem zapewni strategiczną przewagę i usprawnienie procesów takich jak: nawijanie, prowadzenie, cięcie oraz transportowanie materiału. Działka na której powstaje główny europejski zakład produkcyjny Maxcess umożliwia ekspansję obiektu w przyszłości.

Po raz kolejny Panattoni BTS realizuje zakład, który staje się sercem dla całej europejskiej działalności światowego gracza. Strategiczny charakter inwestycji wymaga szczególnego podejścia, które stanowi motto naszego oddziału. Dlatego okazaliśmy się idealnym partnerem dla firmy Maxcess w ich relokacji i ekspansji. Istotnym aspektem szycia na miarę jest lokalizacja, która pozwoli na zachowanie dotychczasowego sprawdzonego i doświadczonego zespołu. Ten projekt ma wszystko, by okazać się ogromnym sukcesem – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

- Nowa lokalizacja w Łubowie doskonale wpisuje się w naszą wizję rozwoju i innowacji. Oferuje atrakcyjne i inteligentne środowisko, które zwiększy naszą zdolność do opracowywania nowych produktów i usług, jednocześnie korzystając z lepszych połączeń transportowych i nowoczesnej, wypełnionej światłem przestrzeni roboczej. Z Łubowem stajemy się liderem w opracowywaniu i produkcji najnowocześniejszych produktów technologicznych tak na rynek europejski, jak i światowy, co jest przykładem naszego globalnego wpływu a jednocześnie zaangażowania w lokalny rozwój – komentuje z entuzjazmem Alexander Haid, General Manager for Maxcess Europe.

Deweloper zrealizuje obiekt o powierzchni ok. 13 000 mkw., w którym powstawać będą m.in. produkty dla linii przemysłowych. W ramach inwestycji firma Maxcess planuje dalszy rozwój technologiczny, unowocześnienie maszyn, sprzętu oraz oprogramowania. Nowy obiekt doskonale wpisze się także w dążenie przedsiębiorstwa, by uczynić swoje procesy bardziej przyjazne środowisku. Panattoni m.in. przygotuje inwestycję pod instalację paneli fotowoltaicznych oraz zrealizuje tereny zielone na terenie obiektu. Deweloper planuje uzyskanie certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent.

Po raz kolejny dział BTS pozwala tworzyć zakład o bardzo wysokim standardzie ekologicznym, stając się istotnym partnerem w transformacji energetycznej światowych producentów. Nasze doświadczenie w tym zakresie rośnie błyskawicznie i staje się kolejnym aspektem szycia na miarę, dającym naszym partnerom przewagę nad konkurencją – podsumowuje Maciej Zawada, BTS Development Director w Panattoni.

Sprawne rozpoczęcie budowy w Łubowie to efekt dobrej współpracy obu firm. Jak podsumowuje Bartłomiej Adamczyk, Technical Development Senior Manager w Panattoni BTS: - Mimo, że budowa dopiero ruszyła, jest ona podsumowaniem owocnego, choć też pełnego pracy, procesu przygotowań, uzyskiwania pozwoleń czy wymagającego, ale skutecznego przetargu na zakup działki. Ogromne znaczenie miało dla nas wzajemne zaufanie oraz transparentność między Panattoni i Maxcess. To idealne warunki pracy dla naszego działu. Mimo, że proces budowy będzie przebiegał w dużej części zimą, wsparcie ze strony klienta jest gwarancją, że realizacja przebiegnie bardzo sprawnie.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl