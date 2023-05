Kolejna transakcja na rynku magazynów. Panattoni sfinalizowało transakcję sprzedaży centrum logistycznego o powierzchni 33 tys. mkw. w Uniejowie, zrealizowanego w formule BTS. Kompleks kupił LCN Capital Partners.

LCN Capital Partners nabył od Panattoni czwarty obiekt w ramach kampusu produkcyjnego firmy K-Flex.

LCN Capital Partners to europejski partner kapitałowy w zakresie transakcji sale & leaseback oraz build-to-suit.

Dzięki współpracy Panattoni oraz LCN, kampus osiągnął 100 tys. mkw. i pozwala na sprawną obsługę klientów w Europie, Azji i USA.

Współpraca Panattoni, LCN i K-Flex trwa już blisko 10 lat i objęła 100 tys. mkw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej. Deweloper dostarczył w ramach kampusu K-Flex sześć budynków, z czego cztery zostały sfinansowane przez LCN Capital Partners – inwestora private equity aktywnie działającego w Ameryce Północnej oraz Europie.

Firma kolejny raz interesuje się aktywami dostarczanymi przez Panattoni, a najnowsza transakcja w ramach kampusu K-Flex objęła kupno centrum logistycznego o powierzchni 33 tys. mkw. Niedawno ukończony obiekt stanowi kolejny impuls dla rozwoju działalności K-Flex w Polsce, skąd firma zaopatruje rynki europejskie, azjatyckie i amerykańskie.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać K-Flex w krytycznym dla rynku momencie, kiedy znaczenie prowadzenia działalności z najnowocześniejszych, wydajnych obiektów zbudowanych zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi jest większe niż kiedykolwiek. Połączenie wysokiej jakości nieruchomości i potencjału do dalszego rozwoju sprawia, że obiekt jest bardzo atrakcyjny, dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną inwestycję w tej lokalizacji. Nasza współpraca z Panattoni w Uniejowie była niezwykle owocna, korzystna dla obu stron i z niecierpliwością czekamy na jej dalsze rozszerzenie w przyszłości – mówi Ward Stocker z LCN Capital Partners.

- Realizując kolejne obiekty dla K-Flex w Uniejowie nieustannie szlifowaliśmy nasz bardzo wysoki standard, a ostatnio oddane centrum logistyczne to doskonałe podsumowanie dotychczasowej współpracy, upływającej pod znakiem wzajemnego zrozumienia i ogromnego zaufania. Satysfakcja klienta to wspaniała nagroda za tę realizację, a zainteresowanie i transakcja kupna obiektu przez LCN Capital Partners dodatkowo potwierdza jakość i wartość uniejowskiego centrum logistycznego – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director.

- Jestem pod wrażeniem współpracy z LCN Capital Partners przy kolejnej transakcji typu forward funding. Mamy wypracowany model współpracy i długoterminową relację, a LCN jest właścicielem 3 innych budynków wynajmowanych przez K-FLEX Polska w Uniejowie. Obecna transakcja potwierdza niesłabnące zainteresowanie obiektami BTS, wynajętymi przez najemcę na dłuższy okres. Potwierdza się również atrakcyjność struktur inwestycyjnych, w których warunki transakcji są ustalone odpowiednio wcześniej, znane z góry i przejrzyste, zwłaszcza w obecnych, niepewnych czasach na rynkach finansowych. Jestem wdzięczny za zaufanie, jakim obdarzył nas zespół i liczę na dalszą owocną współpracę z LCN w przyszłości – powiedział Paweł Piasecki, Excecutive Director, Panattoni BTS.

Kampus K-Flex położony jest w strategicznej lokalizacji, doskonale wpisującej się w międzynarodową działalność firmy.

Posiadanie zaufanego partnera – Panattoni – oraz kampusu zaledwie 50 km od geograficznego centrum Polski stwarza doskonałe warunki do rozwoju. Deweloper, który rozumie nasze potrzeby i jest w stanie poszerzyć naszą perspektywę dzięki swojemu doświadczeniu, to ogromna wartość przy tak ważnych i różnorodnych realizacjach – zarówno produkcyjnych jak i logistycznych. Cieszy nas także niesłabnące zainteresowanie LCN Capital Partners obiektami K-Flex, co potwierdza ogromny potencjał inwestycji w tej lokalizacji i wiarę w nieustanny rozwój naszej firmy– mówi Bartłomiej Gröbner, Managing Director K-FLEX Polska.

Kampus K-Flex położony jest około 10 minut jazdy od autostrady A2, co zapewnia łatwy dostęp do kluczowych rynków w Polsce i Europie, w tym do Łodzi, Warszawy, Poznania i Berlina.

