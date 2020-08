Panattoni sprzedaje magazyny w Łodzi azjatyckiemu inwestorowi

Oba sprzedane obiekty magazynowe o łącznej powierzchni 144 880 mkw. należały do ​​spółki joint venture utworzonej przez Panattoni i Kajima Properties (część japońskiej grupy Kajima Corporation - wykonawcy projektów budowlanych na całym świecie). Deweloperowi przy tej transakcji doradzała kancelaria Greenberg Traurig, a inwestora wsparła firma Savills Investment Management.

Oba nowoczesne magazyny klasy A są w pełni wynajęte.

- Ich lokalizacja w centralnej Polsce, na przecięciu głównych szlaków logistycznych, jest niewątpliwie ich zaletą. Magazyny stanowią część budowanego przez nas Central European Logistics Hub, największego centrum logistycznego na kontynencie o docelowej powierzchni 600 000 mkw. Do tej pory zrealizowaliśmy 370 000 mkw., a kolejne są w budowie - mówi Robert Dobrzycki, prezes Panattoni, który dodaje: - Polskie obiekty magazynowo-przemysłowe w atrakcyjnych lokalizacjach stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych, w tym azjatyckich. Rynek nie tylko wykazał się odpornością na ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa, ale wręcz na tym skorzystał dzięki szybkiemu rozwojowi sektora e-commerce.

- Inwestorzy zdają sobie sprawę z dobrych perspektyw tego rynku, stąd ich rosnące zainteresowanie dywersyfikacją portfela w sektorze usług logistycznych. Cieszę się, że mogliśmy w tym wspierać naszego klienta. Dzięki tej transakcji wartość naszych aktywów, którymi zarządzamy w Polsce przekracza obecnie 1,5 miliarda euro - zdradza Jon Crossfield, Head of Strategic Partnerships, Savills Investment Management.

Central European Logistics Hub zlokalizowany jest przy ul. Jędrzejowskiej we wschodniej części Łodzi, tuż przy autostradzie A1 (północ – południe). Leży zaledwie 30 km od węzła autostradowego z A2 (węzeł Łódź Północ). Ze względu na swoje położenie na przecięciu tych głównych europejskich szlaków logistycznych idealnie nadaje się nie tylko do dystrybucji krajowej, ale także międzynarodowej. Poza tym położenie kompleksu w granicach miasta pozwala pracownikom na szybki i łatwy dojazd do pracy.