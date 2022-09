Rynek zachodniopomorski jest jednym z pierwszych w kraju, który przekroczył milion mkw. nowoczesnej powierzchni przemysłowej. Region korzysta z doskonałego położenia – m.in. z bliskości północno-zachodniej granicy oraz Portu Szczecin-Świnoujście który tylko w pierwszej połowie 2022 roku pozwolił obsłużyć 17,5 mln ton towarów, zwiększając zeszłoroczne wyniki. Po nowoczesną powierzchnię przemysłową w atrakcyjnej lokalizacji coraz chętniej sięgają inwestorzy, którzy wysokiej jakości nieruchomości znajdują w portfolio Panattoni.

Deweloper sfinalizował transakcję sprzedaży obiektu BTS, realizowanego w Stargardzie, z którego korzystać będzie firma TEDi – niemiecka sieć detaliczna obejmująca ponad 2700 sklepów w całej Europie. Obiekt o powierzchni 87 000 m kw. trafił w ręce niemieckiego inwestora. Firma zyskała świeżo ukończoną inwestycję, wyposażoną w szereg zrównoważonych rozwiązań, m.in. w zakresie energooszczędności, takich jak kompleksowe olicznikowanie czy pomiar mediów z podziałem na poszczególne instalacje, a także redukcji zużycia wody, na przykład dzięki wodooszczędnej armaturze sanitarnej.

Sfinalizowana transakcja obiektu BTS potwierdza zarówno apetyt na „zielone” inwestycje, jak i ogromny potencjał drzemiący w regionie zachodniopomorskim, dostrzegany przez inwestorów. Stargard to to kluczowy ośrodek w regionie, który pozwala na sprawne dotarcie do rynków skandynawskich, a także licznych zachodnioeuropejskich, w tym Niemiec czy Holandii – mówi Dorota Jagodzińska, Managing Director z Panattoni.