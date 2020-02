Panattoni startuje z Parkiem Konotopa III

Panattoni Park Konotopa III o planowanej powierzchni blisko 60 tys. m kw., powstanie tuż przy samym węźle łączącym Autostradę A2 z drogą ekspresową S8. Inwestycja będzie realizowana w kilku etapach, a najemcy będą mogli ją zająć już we wrześniu 2020.

Już w lutym br. wystartuje budowa Panattoni Park Konotopa III, nowoczesnego centrum dystrybucyjnego o planowanej powierzchni blisko60 000 m kw. Inwestycja powstanie w ramach dwóch budynków – 20 575 m kw. i 37 558 m kw. Każdy z nich będzie dostosowany zarówno do logistyki, jak i lekkiej produkcji.

- Szczególnym atutem parku jest jego lokalizacja – przedmieścia Warszawy (zaledwie 13 km od centrum stolicy i 20 km od lotniska Chopina), a także bezpośrednie sąsiedztwo węzła Konotopa. To tu autostrada A2 przechodzi w ekspresową obwodnicę Warszawy – drogi S8 i S2. Dzięki temu najemcy parku będą mieli dostęp zarówno do Niemiec, jak i Finlandii oraz państw leżących wzdłuż Via Baltica”

i dodaje: - „Idealne warunki lokalizacyjne docenił jeden z wiodących operatorów logistycznych w Polsce wynajmując 14 300 m kw. - komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni Europe.

Miasto i okolice stolicy są najczęściej wybieranymi lokalizacjami przez najemców. To tu w I połowie 2019 wynajęto 250 tys. mkw. W okolicach Warszawy deweloper wybudował już ponad 1 mln m kw. z czego 160 tys. mkw. w samym mieście.