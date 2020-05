Panattoni stawia na zrównoważony rozwój i nowy standard elewacji swoich parków

W bryle budynków dominują aluminiowo-szklane fasady w częściach biurowo-socjalnych z powiększonymi zielonymi strefami buforowymi przy wejściach.

- Za tak spektakularną metamorfozą wyglądu fasady stoją nowoczesne i ekologiczne rozwiązania wprowadzone do całego projektu. Obiekty charakteryzują się podwyższoną izolacyjnością ścian i dachów oraz szczelnością, dzięki czemu budynki Panattoni zmniejszają emisję spalin i dwutlenku węgla, pozwalającą zaoszczędzić nawet do 20 proc. energii cieplnej potrzebnej do ogrzania obiektu - mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. - Dodatkowo wszystkie nowopowstające inwestycje wyposażone są w liczne systemy np. automatycznego zarządzania energią elektryczną, ograniczające zużycie wody, nie wspominając o stosowanym od dawana oświetleniu LED w standardzie i obowiązkowej certyfikacji BREEAM, teraz na poziomie Very Good.

Dotychczas Panattoni zrealizowało pięć parków w ramach nowego konceptu – Panattoni Park Żory, Panattoni Park Bydgoszcz II, Panattoni Park Toruń, A2 Warsaw Park oraz City Logistics Łodź II. Kolejnych siedem m.in., w Częstochowie, Trójmieście, Lublinie Warszawie czy Legnicy dobiega finalizacji. W kolejce stoją następne, podobnie jak te ubiegające się o certyfikaty BREEAM na poziomie Very Good. Dla przypomnienia - od początku 2020 roku wszystkie nowopowstałe magazyny w ramach parków Panattoni, są certyfikowane metodą BREEAM New Construction International na poziomie VERY GOOD. Już dziś Panattoni ma 1,2 mln m kw. w procesie certyfikacji i 30 inwestycji zrealizowanych zgodnie z BREEAM i LEED, tym samym certyfikując najwięcej obiektów w branży magazynowej.

Zwiększony dostęp do światła dziennego dzięki szklanym elewacjom o lepszej przepuszczalności i zielone aneksy wejściowe to nie wszystko. Panattoni zadbało również o dobrostan osób pracujących w budynku – za sprawą odsunięcia miejsc parkingowych od budynków, stworzone zostały zielone placyki wyposażone w ekologiczne meble miejskie. Wybór roślinności każdej strefy buforowej - oprócz aspektów wizualnych - ma na celu stworzenie lepszego mikroklimatu dla osób przebywających w sąsiedztwie, jak chociażby obniżenie temperatury otoczenia latem. Również wiaty rowerowe na terenie parków przeszły metamorfozę, a w standardzie będą stacje do ładowania samochodów elektrycznych. W zależności od dostępności terenu i zainteresowania najemców tworzone będą strefy relaksu, wyposażone w siłownie zewnętrzne.

