The Vita Group – największy w Europie dostawca i producent pianki poliuretanowej – już w drugim kwartale 2023 r. skorzysta z 8 tys. mkw. w formule BTS (built-to-suit), w ramach Panattoni Park Żary.

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych, finalizuje kolejną szytą na miarę realizację w województwie lubuskim.

Z doskonałej lokalizacji Panattoni Park Żary skorzysta już w drugim kwartale 2023 r. The Vita Group.

BTS Panattoni z portfolio ponad 100 realizacji w Europie Środkowej jest najbardziej doświadczonym działem tego typu w regionie. W ostatnich latach zagłębiem inwestycji „tailor-made” staje się Polska Zachodnia i województwo lubuskie, które dzięki bliskości granicy z Niemcami pełni rolę hubu dla międzynarodowej działalności wielu przedsiębiorstw.

Z doskonałej lokalizacji skorzysta już w drugim kwartale 2023 r. The Vita Group, która przeniesie działalność z jednego z dotychczasowych obiektów do Panattoni Park Żary. Park zlokalizowany jest w pobliżu trasy E36, zapewniającej bezpośrednie połączenie z Berlinem. Inwestycja zostanie dostosowana m.in. do procesów obróbki pianek dla branży meblarskiej, a deweloper zadba o ponadstandardowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Panattoni Park Żary.

Lokalizacja w Żarach doskonale wpisuje się w naszą strategię i pozwoli efektywnie wesprzeć rozwój w regionie. Z nowego obiektu sprawnie obsłużymy zarówno rynek polski jak i niemiecki. Dzięki najwyższej jakości powierzchni dostarczonej przez Panattoni, zapewnimy bardzo wysoki standard pracy wszystkim użytkownikom obiektu. Rozwiązania z zakresu wellbeingu i zrównoważonego budownictwa to ogromny atut tej współpracy – mówi Wiesław Pacyna, General Manager, Vita Polymers Poland sp. z o.o.

Wraz z realizacją dla The Vita Group, miejscowość po raz kolejny potwierdza ogromny potencjał dla przemysłu. W Żarach w obiekcie szytym na miarę przez Panattoni działa już firma Syncreon, która korzysta z nowoczesnego centrum naprawy sprzętu elektronicznego. Skuteczne inwestycje mogą być zapowiedzią kolejnych realizacji BTS właśnie tutaj – mówi Maciej Zawada, BTS Development Senior Manager w Panattoni.

- Ogromny potencjał regionu lubuskiego i całej zachodniej Polski ciężko byłoby wykorzystać, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie władz lokalnych. Wójt Gminy Żary oraz inni urzędnicy doskonale rozumieją, jak atrakcyjne jest to miejsce dla biznesu, dlatego tworzą środowisko maksymalnie sprzyjające jego rozwojowi. Współpraca z takimi partnerami to ogromna przyjemność i pozostaje życzyć każdej gminie w Polsce takiego podejścia – dodaje Marek Foryński, BTS Managing Director, Panattoni.

Panattoni Park Żary zajmie docelowo 15 000 mkw., z czego 8 000 mkw. jest realizowane w formule BTS dla The Vita Group. Inwestycja powstaje zaledwie 30 minut drogi od granicy z Niemcami, w pobliżu europejskiej drogi E36, łączącej województwo lubuskie z Berlinem. Ponadto, tylko 2 godziny drogi będą dzielić park od granicy z Czechami. Inwestycja powstanie na terenie Strefy Inwestycyjnej Gminy Żary, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną dla klienta.

Lubuskie w fazie błyskawicznego rozwoju. Rok 2023 będzie dla Panattoni i województwa lubuskiego czasem ukończonych kluczowych realizacji. Oprócz oddanej powierzchni dla firmy The Vita Group, deweloper sfinalizuje budowę blisko 90 000 mkw. w Sulechowie dla BestSecret - wiodącego, europejskiego klubu zakupowego online z luksusową modą w niższych cenach. Panattoni sfinalizuje również centrum dystrybucyjne dla TJX Europe – właściciela marki TK Maxx i wiodącego sprzedawcy ubrań i artykułów gospodarstwa domowego w modelu off-price – o powierzchni ponad 60 000 mkw. Pod koniec 2023 r. Panattoni planuje także ukończyć obiekt o powierzchni 150 000 mkw., który stanie się jednym z największych hubów grupy Hermes w Europie. Centrum logistyczne w Iłowej będzie odpowiedzialne za operacje kompletacji zamówień dla firm e-commerce Grupy OTTO oraz usługi o wartości dodanej (VAS).

