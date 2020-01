Panattoni szykuje rozbudowę. Drugie centrum dystrybucyjne w sercu Podlasia

Firma jako pierwsza w branży deweloperów powierzchni przemysłowych wyposażyła region Podlasia w nowoczesne magazyny klasy A. Strzałem w dziesiątkę jest zrealizowany Panattoni Park Białystok I o powierzchni ponad 40 tys. mkw. Deweloper właśnie wynajął inwestycję w 100 proc. a swoje miejsce znalazły firmy z różnych branż - produkcyjnej, logistycznej, a także hurtowania książek, gier i wydawnictw muzycznych. Sukces komercjalizacji pierwszego centrum dystrybucyjnego w Białymstoku sprawił, że deweloper zapowiada kolejną inwestycję. Będzie nią Panattoni Park Białystok II o planowanej powierzchni ok. 35 tys. mkw. Centrum dystrybucyjne będzie zlokalizowane w Choroszczy, tuż przy Węźle Białystok Zachód-Ploski, łączącym S8 z przygotowywaną S19.



- Białystok to najprężniej rozwijające się miasto na Podlasiu, wschodniej granicy nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej - komentuje Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director, Panattoni i dodaje: „Dynamiczny wzrost sektora branży e-commerce, a także rozwój infrastruktury w Polsce sprawiły, że region cieszy się zainteresowaniem wielu inwestorów zarówno z Polski, jak i zagranicy. Po realizacji drogi S19 (Via Carpatia), biegnącej przez główne miasta Polski Wschodniej, łączącej docelowo litewską Kłaipedę z greckimi Salonikami, Białystok stanie się ważnym ośrodkiem przemysłowym nie tylko Podlasia, ale i będzie w przyszłości stanowić ważny szlak transportowy. Dlatego Panattoni już dzisiaj wspiera rozkwit regionu”.



Panattoni Park Białystok II o powierzchni 35 tys. mkw. będzie adresowany wielu najemcom – od logistyków, po firmy zajmujące się produkcją. Na Park składają się dwie hale magazynowe klasy A. Każda z nich wyposażona będzie w nowoczesne doki rozładunkowe, bramy z poziomu „0” oraz szerokimi placami manewrowymi, a także przestronnymi biurami z możliwością indywidualnej aranżacji. Projekt spełnia będzie spełniać kryteria certyfikatu BREEAM na poziomie „Very Good”.

