Panattoni tworzy zielone struktury

Panattoni rozbudowuje swoje struktury związane ze zrównoważonym rozwojem. Nowe stanowisko Sustainability Manager objęła Emilia Dębowska, związana z Panattoni od ponad 5 lat. Teraz będzie odpowiedzialna w firmie za wdrażanie nowych, proekologicznych standardów w inwestycjach dewelopera zgodnie z koncepcją dewelopera Go Earthwise with Panattoni.

Panattoni już od kilku lat kładzie coraz większy nacisk na proekologiczne i prospołeczne rozwiązania w budowanych przez siebie obiektach. Zgodnie z przyjętą w firmie koncepcją zrównoważonego rozwoju – Go Earthwise – wszystkie nowe inwestycje Panattoni charakteryzują się m.in. zredukowaną emisją CO2 (przez np. podwyższoną izolacyjność ścian i dachów), dbałością o środowisko naturalne i dobrostan pracowników. Prace nad nowym konceptem trwały od ponad roku. We wrześniu 2019 roku powstał pierwszy obiekt Panattoni wpisujący się w koncepcję wellbeing, w którym zastosowano przeszklone elewacje dzięki czemu zwiększono dostęp do światła dziennego. Na początku 2020 r. deweloper wprowadził w życie obowiązek certyfikowania w systemie BREEAM na poziomie „Very Good” wszystkie nowopowstające inwestycji. Od maja br. realizowana jest nowa koncepcja zieleni ze strefami relaksu i kwitnącymi łąkami. Zmiany współtworzyła Emilia Dębowska, która od lipca 2020 r. objęła stanowisko Sustainability Managera.

Emilia Dębowska w Panattoni jest od maja 2015 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Marketing Managera, odpowiadając także za realizację działań marketingowych zielonych rozwiązań Panattoni.

- Powołanie w firmie Sustainability Managera tylko potwierdza, że od realizowanej przez nas koncepcji zrównoważonego rozwoju nie ma odwrotu. Wręcz przeciwnie, to teraz nasze credo. Jako lider rynku musimy wdrażać nowe standardy i pokazywać nowe kierunki rozwoju. Tego wymaga nie tylko dbałość o środowisko, ale także o lokalne społeczności, zatrudnionych w obiektach pracowników oraz naszych klientów, którzy w swoich działaniach również chcą być coraz bardziej odpowiedzialni społecznie i ekologicznie – mówi Robert Dobrzycki, CEO, Panattoni.

- Już dziś Panattoni ma w Polsce ponad 30 obiektów (o łącznej powierzchni 1,6 mln m kw.), które zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi BREEAM i LEED. W certyfikacji jest z kolei powierzchnia licząca kolejne 1,7 mln mkw. W sumie już jedna trzecia naszych dotychczasowych inwestycji spełnia surowe kryteria środowiskowe. Przed nami kolejne wyzwania - opracowanie strategii certyfikacji powierzchni biurowych w inwestycjach Panattoni, w systemie Well Building Standard oraz wprowadzanie alternatywnych (niskoemisyjnych) źródeł energii i dalszych rozwiązań optymalizujących zużycie wody oraz emisję CO2 - mówi Emilia Dębowska. - Jesteśmy także w trakcie opracowywania możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznych na wybranych projektach Panattoni - dodaje.

Emilia Dębowska posiada dyplom WSB-National Louis University (marketing i zarządzanie). Ukończyła także studia podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie. Z rynkiem nieruchomości związana jest od ponad 13 lat w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.