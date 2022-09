Panattoni ukończyło fabrykę dla Corning Incorporated

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, wybudował i wynajmuje nową, szytą na miarę fabrykę dla Corning Incorporated, twórcy i wiodącego na świecie producenta niskostratnych światłowodów.

Obiekt o powierzchni ponad 20 000 mkw. powstał w podwarszawskim Mszczonowie.

Został dostosowany do specyficznych wymagań produkcyjnych firmy Corning w zakresie produkcji niskostratnych włókien światłowodowych.

Inwestycja pozwoli sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybkie połączenia w Europie oraz okolicznych regionach.

Panattoni, dzięki dedykowanemu zespołowi BTS, dostosowuje rozwiązania dla klientów i ich technologii – nawet tych najbardziej zaawansowanych, jak w przypadku firmy Corning. Przedsiębiorstwo w 1970 roku wynalazło niskostratny światłowód. Teraz sieci światłowodowe pozwalają na globalną wymianę ogromnych ilości danych czy przeprowadzenie milionów wideo rozmów i rozmów telefonicznych.

Współpracowaliśmy z Panattoni, w celu opracowania obiektu dostosowanego do najnowocześniejszych procesów produkcyjnych i spełniającego nasze precyzyjne specyfikacje produkcyjne. Nasz nowy obiekt umożliwia nam dalsze dostarczanie światłowodów do naszych europejskich klientów w czasie, gdy gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na 5G, łącza szerokopasmowe i rozwiązania chmurowe - powiedział kierownik zakładu Corning Mariusz Bielawski.

Nowy obiekt spełnia ściśle określone przez Corning parametry dotyczące środowiska, bezpieczeństwa i optymalizacji procesu produkcyjnego, m.in. obszar produkcyjny o dużej wysokości, HVAC i ulepszone usługi procesowe.

Ten projekt to dla nas ekscytujące wyzwanie. Współpraca z Corning pozwala nam wpisać do portfolio obsługę zupełnie nowej branży. Produkcja nowoczesnych włókien światłowodowych wymaga bardzo specyficznego środowiska pracy, ale szycie na miarę to nasza specjalność, dlatego oddajemy produkt spełniający w stu procentach oczekiwania klienta. Doskonała lokalizacja niedaleko Warszawy i kluczowych dróg stwarza też znakomite warunki do dalszego rozwoju - stwierdził Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Położenie w regionie Warszawy, zaledwie ok. 40 minut drogi od centrum stolicy, ułatwia dostęp do wykwalifikowanej kadry oraz naukowców. Nie bez znaczenia jest również bliskość prowadzącej do Berlina autostrady A2 oraz trasy S8 w kierunku czeskiej Pragi. Drogi ekspresowe i niewielka odległość od lotniska Chopina sprawiają, że jest to korzystna lokalizacja dla Corning Optical Communications.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl