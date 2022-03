Panattoni ukończyło piątą inwestycję dla K-Flex. Teraz startuje z kolejną

K-Flex Polska rozbuduje kompleks magazynowy o szósty budynek, który będzie pełnił funkcję centrum logistycznego.

W sumie spółka będzie miała wówczas do dyspozycji 100 tys. mkw. powierzchni magazynowej.

Wszystkie magazyny powstają we współpracy ze spółką Panattoni.

K-Flex Polska - producent elastycznych materiałów izolacyjnych i akustycznych, zdecydował się na kolejny etap rozbudowy kampusu produkcyjnego w Uniejowie. Tuż po ukończeniu piątej inwestycji o powierzchni 6,5 tys. mkw., w marcu firma podpisała umowę na dalszą rozbudowę kompleksu. Magazyn o powierzchni 33 tys. mkw. zostanie oddany do użytku w I kwartale 2023 r. Tym samym kampus K-Flex w Uniejowie osiągnie łączną powierzchnię 100 tys. mkw.

Rusza budowa nowego obiektu o funkcji centrum logistycznego

Nowy obiekt powstanie na przeciwległej działce do istniejących obiektów. Realizacja będzie pełnić funkcję centrum logistycznego dla całego kompleksu K-Flex w Uniejowie. Przejdzie również certyfikację BREEAM na poziomie Excellent. Jego wysokość zostanie podniesiona do 15 metrów, a dach przystosowany m.in. do instalacji fotowoltaiki.

- W ciągu ośmiu lat współpracy K-Flex i Panattoni oddaliśmy w Uniejowie prawie 66 tys. mkw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej dla naszego klienta. Podpisanie nowej umowy oznacza, że dotychczasowe realizacje potwierdziły swoją wartość - podkreśla Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Uniejów dobrym wyborem lokalizacji

Najnowszą ukończoną inwestycją dla K-Flex jest magazyn wysokiego składowania o powierzchni 6,5 tys. mkw. Zwiększona wysokość do 15 metrów wesprze rosnącą produkcję firmy w ramach kampusu K-Flex w Uniejowie. Pozwoli to zaspokoić potrzeby klientów z branży budowlanej na trzech kontynentach. Towary produkowane przez przedsiębiorstwo w ramach kompleksu trafiają nie tylko do Europy, ale także do USA i Azji (m.in. do Korei Południowej, Wietnamu i Malezji).

Jak mówi Marzena Tkaczuk, BTS Development Director, Head of BTS Integrity and Management w Panattoni, lokalizacja to również strzał w dziesiątkę. - Uniejów znajduje się zaledwie 50 km od geograficznego centrum Polski. Położenie w centralnej części kraju około 10 minut jazdy od autostrady A2 zapewnia łatwy dostęp do kluczowych rynków w Polsce i Europie, w tym do Łodzi, Warszawy, Poznania i Berlina – dodaje.