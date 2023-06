Panattoni z kolejną realizacją strategicznego zakładu produkcyjnego. To ponad 30 000 mkw. hali produkcyjnej i 1200 mkw. wyjątkowej przestrzeni biurowej.

Firma Reynears Aluminium – globalny dostawca profili aluminiowych – już korzysta z jednego z największych i najbardziej nowoczesnych zakładów produkcyjnych w portfolio firmy, który powstał w Żabiej Woli.

Inwestycja obejmująca również efektownie zaprojektowaną przestrzeń biurową została zrealizowana zgodnie z wysokim standardem zrównoważonego budownictwa.

Przeszła też certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Panattoni realizując kolejne obiekty, dostarcza powierzchnie o zróżnicowanym przeznaczeniu – od magazynowania i logistyki, przez e-commerce, po zaawansowane technologicznie zakłady produkcyjne i nowoczesne przestrzenie biurowe. Przykładem tej wszechstronności jest oddana do użytku fabryka Reynears Aluminium - czołowego europejskiego producenta innowacyjnych, przyjaznych dla środowiska systemów aluminiowych do okien, drzwi, ścian osłonowych, systemów przesuwnych oraz osłon przeciwsłonecznych.

Inwestycja obejmuje również efektownie zaprojektowaną przestrzeń biurową. Fot. Mat. pras.

Firma skorzysta nie tylko z ponad 31 000 mkw. hali przemysłowej, ale też nowoczesnej przestrzeni biurowej o powierzchni ok. 1200 mkw., zaprojektowanej przez biuro architektoniczne ARCH-DECO z Gdyni. Przestrzenie zostały przygotowane z myślą o komforcie pracowników pod kątem akustyki, jakości powietrza czy dostępu światła dziennego. Na terenie inwestycji znajdzie się ponad 37 200 mkw. terenów zielonych.

- W Reynaers Aluminium rygorystyczna kontrola jakości na każdym etapie to podstawa procesu produkcyjnego, a kluczem do skutecznych operacji jest dostosowany do działalności budynek produkcyjno-magazynowy. Cieszymy się, że udało nam się dostarczyć obiekt, który doskonale sprawdzi się w procesach firmy, jednocześnie spełniając wysokie wymagania w zakresie ekologii i energooszczędności. Wymagająca, ale skuteczna realizacja to także cegiełka dołożona do zielonej rewolucji całej branży, ponieważ produkty Reynears Aluminium odgrywają istotną rolę w przemianie rynku nieruchomości w stronę zrównoważonego budownictwa i ograniczania emisji CO2 do atmosfery – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

W nowej fabryce funkcjonować będą cztery linie technologiczne: trzy lakiernicze oraz linia anodowania profili. Na ich potrzeby firma zaimplementowała zespół Stacji Demi produkującej wodę demineralizowaną, a także oczyszczalnię ścieków WWT. W produkcji wykorzystywana będzie przyjazna środowisku technologia bezchromowa w eksploatacji linii lakierniczych oraz linii anodowania. Część zapotrzebowania na energię zaspokoją instalacje fotowoltaiczne na dachu obiektów. Ponadto do celów grzewczych w budynku biurowym wykorzystywane będą pompy ciepła. Inwestycja uzyska certyfikację środowiskową w systemie BREEAM na poziomie Excellent.

Fabryka Reynears Aluminium zlokalizowana jest przy drodze ekspresowej S8. Bliskość tej trasy pozwoli dotrzeć w ok. 30 minut do centrum Warszawy, a także zapewnia dobre połączenie obiektu z kluczowymi ośrodkami w kraju.

