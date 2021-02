Panattoni umacnia pozycję w Małopolsce

Pierwszy najemca – firma KENIG Spedition już na przełomie lipca i sierpnia br. zajmie 9200 m kw., prowadząc procesy zarówno logistyczne, jak i serwisowo-produkcyjne dla swoich klientów – producentów palet i opakowań. W transakcji najmu pośredniczyła firma doradcza AXI IMMO.

Deweloper jako jeden z pierwszych w branży powierzchni produkcyjno-magazynowych dostrzegł potencjał Krakowa i jego okolicznych gmin. Skuteczność Panattoni potwierdzona jest dotychczasowymi 4 realizacjami o łącznej powierzchni 100 000 m kw. i daje gwarancję zarówno inwestorom, jak i najemcom na obecność w trudnodostępnych lokalizacjach.Teraz wystartowała budowa kolejnej inwestycji w regionie - Panattoni Park Kraków East II o powierzchni 18 700 m kw. To przykład nowoczesnego obiektu multi-tenant dedykowanego różnym procesom, o czym świadczy obecność KENIG Spedition. Najemca skorzysta z 9 200 m kw., które zostaną podzielone na dwie niezależne od siebie części, zgodnie z realizowanymi procesami dla klientów firmy. W pierwszej, oprócz magazynowania, prowadzony będzie serwis palet, łącznie z ich malowaniem. W tym celu powstanie linia produkcyjno-naprawcza o długości 300 m, a przy budynku znajdzie się specjalna wiata na składowanie palet. W drugiej części KENIG Spedition będzie sortować opakowania – m.in. puszki, butelki i przekładki - łącznie z myciem wybranych grup asortymentowych. W tej części będzie obowiązywać kontrola wilgotności powietrza.

Jedną z mocnych stron Panattoni Park Kraków East II jest lokalizacja. Inwestycja powstaje na wschód od Krakowa, tuż przy węźle Targowisko A4, który znajduje się zaledwie 40 km od centrum miasta. Jak komentuje Michał Samborski, Head of Development z Panattoni: To wspaniała alternatywa dla powierzchni przemysłowej Krakowa, której podaż jest niewielka, a dodatkową barierę dla potencjalnych najemców stanowią jej stawki czynszu” i dodaje: Usytuowanie Panattoni Park Kraków East II w pobliżu węzła Targowisko daje możliwość obsługi nie tylko samego Krakowa wraz z należącymi do jego aglomeracji miastami, ale takich ośrodków miejskich jak Bochnia, Tarnów czy Dębice. Ponadto w sąsiedztwie węzła lokuje się wiele podmiotów o charakterze przemysłowym, dzięki czemu zwiększa on potencjał biznesowy dla najemców naszego parku”.