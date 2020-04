Panattoni uruchamia Warmię i Mazury

Deweloper buduje pierwsze nowoczesne centrum dystrybucyjne w regionie dedykowane wielu najemcom. Panattoni Park Olsztyn o powierzchni ponad 36 000 m kw. powstaje w gminie Stawiguda, bezpośrednio przy Węźle Południe łączącym S51 z S16 i ok. 20 km od trasy S7. Realizacja inwestycji będzie przebiegać w kilku etapach, a pierwsi najemcy będą mogli wprowadzić się do niej już w sierpniu br.

Uruchomienie inwestycji umożliwiła m.in. transakcja najmu, w której amerykańska firma A&E Clothing specjalizująca się w branży recyklingu tekstyliów zajmie ponad 7 500 m kw. powierzchni biurowo-produkcyjnej. Negocjacje w imieniu klienta prowadziła firma AXI IMMO.Olsztyn z pierwszym obiektem magazynowym typu multitenant. Panttoni Park Olsztyn o powierzchni ponad 36 000 m kw. w ramach dwóch budynków, jest pierwszym projektem na Warmii i Mazurach, dedykowanym wielu najemcom. To kontynuacja strategii ekspansji Panattoni na rynkach wschodzących i jednocześnie zwrócenie uwagi branży na atuty regionu.

Jak komentuje Michał Samborski, Development Director w Panattoni „Olsztyn to największe miasto i stolica Warmii i Mazur, czwartego co do wielkości województwa w Polsce, tworzącego wschodnią granicę Unii Europejskiej z obwodem kaliningradzkim. Sam Olsztyn stanowi jeden z najważniejszych ośrodków ekonomicznych i akademickich północno-wschodniej Polski. Jego położenie – tuż przy S51 łączącej miasto z S7, a tym samym z Gdańskiem - jest szczególnie korzystna w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych, zarówno z Rosją, jak i państwami nadbałtyckimi.

Doskonała lokalizacja w północno-wschodniej Polsce. Atuty lokalizacyjne Olsztyna, a także 125 000 populacja w regionie z ok. 9 proc. bezrobociem sprawiły, że deweloper podjął decyzję o realizacji Panattoni Park Olsztyn. Inwestycja powstanie w gminie Stawiguda, bezpośrednio przy Węźle Południe łączącym S51 z S16 i ok. 20 km od trasy S7. Park z centrum Olsztyna dzieli zaledwie 7,5 km, zaś z lotniskiem Olsztyn-Mazury 63 km. Dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, zwłaszcza bezpośredni zjazd z węzła "Olsztyn Południe", ułatwia dojazd pracownikom do obiektu Panattoni, a bliskość uczelni wyższych oraz dobrze rozwinięty przemysł zapewnia dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Wysoka jakość życia w Olsztynie i okolicach dodatkowo sprzyja napływowi młodej, dobrze wykształconej kadry pracowniczej.