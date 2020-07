Panattoni w gronie liderów zielonego budownictwa

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC to pozarządowa organizacja, której celem jest przeprowadzenie transformacji budynków i całego sektora budowlanego w kierunku ekologicznym i przyjaznym środowisku. Jej członkami są m.in. producenci materiałów budowlanych, deweloperzy, czy biura architektoniczne, którzy kierują się ideami zielonego i zrównoważonego budownictwa. Organizacja działa na całym świecie, a jej globalną misją jest ochrona naszej planety przed zmianami klimatycznymi. Inicjuje m.in. działania, które pozwolą na realizację ambitnych założeń Porozumienia Paryskiego, czyli wyeliminowanie do 2050 r. emisji CO2, za którą odpowiadają budynki i sektor budowlany.

Do grona firm odpowiedzialnych i przyjaznych środowisku Panattoni dołączyło nie bez powodu. Deweloper od lat realizuje aktywną politykę proekologiczną, będąc prekursorem tych zmian na rynku magazynowym. Zdaniem Emilii Dębowskiej, Sustainability Managera w Panattoni minimalizowanie oddziaływania inwestycji logistycznych na środowisko naturalne to po prostu konieczność: „Prowadzi nie tylko do zmniejszania szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego, ale także lokalnych mieszkańców. Przyczynia się do komfortu pracy zatrudnionych tam osób, a z biznesowego punktu widzenia obniża koszty operacyjne najemców” – wyjaśnia. W tej chwili już ponad 30 obiektów Panattoni o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln m kw. zostało wykonanych zgodnie z wytycznymi BREEAM i LEED. W certyfikacji jest zaś kolejne 1,8 mln m kw. Od tego roku deweloper wprowadził także obowiązek certyfikowania w systemie BREEAM na poziome VERY GOOD wszystkich nowych obiektów.

„Zielona” polityka prowadzona przez Panattoni znalazła już odbicie w najnowszym raporcie PLGBC o certyfikacji budynków w Polsce. Wynika z niego, że liczba wszystkich certyfikowanych w Polsce obiektów urosła na koniec I kwartału 2020 roku do 845 budynków (certyfikacje w systemie BREEAM, DGNB, HQE, LEED i WELL). Aż 62 proc. z nich to nieruchomości biurowe, ale na drugie miejsce wskoczyły właśnie obiekty logistyczno-przemysłowe, których udział w certyfikowanej powierzchni zwiększył się w przeciągu roku o blisko 4 punkty proc. do 17 proc. Między marcem 2019 a marcem 2020 ich liczba – przy ogromnym udziale Panattoni - zwiększyła się aż o 64 proc., po wzroście w poprzednim okresie o 48 proc.

