Flextronics International Poland jest na drodze do przekroczenia 100 000 mkw. w Tczewie. Panattoni wmurowało już kamień węgielny.

Panattoni, lider rynku powierzchni przemysłowych w Europie, ruszył z rozbudową o 20 000 mkw. kompleksu produkcyjno-magazynowego firmy Flextronics International Poland Sp. z o.o. w Tczewie.

Uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego odbyło się 11 października.

Fabryka o powierzchni 80 000 mkw. obejmuje obecnie 4 budynki i jest jednym z największych ośrodków przedsiębiorstwa w Europie.

Flex prężnie rozwija swoją działalność w Polsce w ramach dwóch ośrodków – tczewskiego i łódzkiego. Kilka lat temu Panattoni dostarczył pierwszy budynek magazynowy dla przedsiębiorstwa w centralnej Polsce, a kolejną powierzchnię w tym roku. Teraz rusza z nową realizacją w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Trwają rozmowy o projektach w kolejnych lokalizacjach.

W Tczewie deweloper rozbuduje o 20 000 mkw. jedną z istniejących hal, w ramach której Flex prowadzi operacje produkcyjne. Ekspansja zostanie ukończona w marcu 2023 roku, a cały kompleks przekroczy 100 000 mkw. powierzchni przemysłowej. W ramach rozbudowy hali, Panattoni wykona m.in. instalację tryskaczową w standardzie FM Global oraz posadzkę o podwyższonej nośności. Deweloper wyposaży również obiekt w szereg zrównoważonych rozwiązań, które pozwolą osiągnąć poziom Excellent w certyfikacji BREEAM. Ponadto użytkownicy skorzystają m.in. z miejsc parkingowych przeznaczonych pod carsharing, a także stref rekreacji.

W ramach kampusu w Tczewie, Flex zapewnia kompleksowe rozwiązania w zakresie rozwoju produktów, w tym inżynierię, testy, produkcję i zintegrowane usługi łańcucha dostaw w wielu segmentach rynku. Istniejący budynek przed rozbudową został przez Panattoni kupiony na zasadzie umowy sale & leaseback.

Kompleks firmy w Tczewie to dobrze działający organizm, a każda rozbudowa musi być starannie zaplanowaną operacją, która nie zaburzy jego harmonii. W takich działaniach niezawodnym partnerem okazuje się Panattoni. Wmurowanie kamienia węgielnego to pierwszy etap samej budowy, ale kolejny etap owocnej współpracy między zaawansowanymi technologicznie przedsiębiorstwami, doskonale rozumiejącymi swoje potrzeby. Cieszy nas również, że do portfolio wpisujemy kolejną udaną transakcję sale & leaseback, potwierdzając naszą wszechstronność – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

- To dla nas ogromne wyróżnienie, że globalna, notowana na amerykańskiej giełdzie firma, stawia na współpracę z nami w kolejnej lokalizacji. Wcześniej Łódź, teraz Tczew, a w planach kolejne realizacje w Polsce. Najwyższej jakości powierzchnia przemysłowa połączona z atrakcyjnością krajowego rynku to zaproszenie dla największych i najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw do rozwoju właśnie w tej części Europy - dodaje Marzena Tkaczuk, BTS Development Director w Panattoni.

Fabryka Flex położona jest ok. 10 km od autostrady A1, co pozwala na dotarcie w 40 minut do centrum Gdańska oraz niecałe 45 minut do Portu Gdańskiego. Oddział położony jest także w niedużej odległości od drogi S7, która docelowo połączy Trójmiasto na północy m.in. z Krakowem na południu.

