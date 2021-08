Panattoni Wałbrzych z gotowym pierwszym magazynem

Obiekt, który Atlas Ward Polska wybudował jako generalny wykonawca w Wałbrzychu ma ok. 7 tys. mkw. powierzchni. Bezpieczna i szybka realizacja hali magazynowej z wiatami kurierskimi oraz biurowca prowadzona była zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Objęta została również certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good. W oddanym w lipcu do użytkowania obiekcie swoją sortownię otworzy firma kurierska.

Generalny wykonawca rozpoczął właśnie prace ziemne przy kolejnym etapie inwestycji w Wałbrzychu. Obiekt, którego łączna powierzchnia wyniesie 8 000 mkw., zostanie oddany do użytkowania w lutym przyszłego roku.

Atlas Ward Polska współpracuje z Panattoni również przy realizacji innych inwestycji, m.in. kompleksu logistycznego Wrocław Campus 39, rozbudowie Panattoni Park Wrocław VII czy obiektu logistycznego nieopodal Poznania.