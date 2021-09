Panattoni wchodzi na francuski rynek magazynowy

Panattoni rozszerza swoją obecność w Europie.

Po udanych przedsięwzięciach w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Polsce, Hiszpanii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji, Panattoni zdecydowało się na ekspansję na kolejny rynek.

Najnowszym kierunkiem jest Francja - dynamiczny i strategiczny dla inwestorów rynek, na którym zapotrzebowanie klientów końcowych jest wysokie.

W pierwszej połowie 2021 r. popyt na francuskie nieruchomości logistyczne wyniósł 1,7 mln mkw (dane CBRE).

- Francja stanowi istotny rynek dla naszych klientów. Położona w sercu Europy Zachodniej, jest bramą do wielu krajów europejskich, w których już jesteśmy obecni, jak również do rynków, na których chcemy się rozwijać. Usługi oferowane przez porty, lotniska i infrastrukturę drogową są kluczowym wyróżnikiem tego kraju - wyjaśnia Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Panattoni Europe. - Nasi klienci działają na wielu rynkach europejskich. Na każdym z nich chcemy zaoferować im jak najlepsze warunki, dostarczając najwyższej klasy platformy logistyczne i powierzchnie produkcyjne" - podkreśla Robert Dobrzycki. Siła i potencjał rynku francuskiego to główne powody tej ekspansji: "Podobnie jak w innych krajach europejskich, globalna pandemia nie miała negatywnego wpływu na popyt na magazyny. Odporność 3PL i detalistów, a także nowe trendy konsumenckie, w szczególności szybki rozwój e-commerce, dały nam pozytywne sygnały, których potrzebujemy, aby już teraz rozpocząć budowę doświadczonego zespołu profesjonalistów we Francji - dodaje.

Francuskim oddziałem Panattoni pokieruje Salvi Cals, który został mianowany Managing Directorem. - Panattoni daje mi możliwość zaoferowania naszym klientom i partnerom szerokiego wachlarza usług. Siła globalnej platformy Panattoni pozwala francuskiemu zespołowi na szybkie działanie i rozwój różnorodnych aktywów, każdej wielkości i we wszystkich regionach Francji, gdzie podaż może być ograniczona - wyjaśnia Salvi Cals, Managing Director Panattoni na Francję.

Salvi Cals posiada 15-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych we Francji, w tym ponad 10 lat w Prologis, gdzie w latach 2010-2014 nadzorował zespół usług inwestycyjnych w Europie Południowej. Następnie Salvi dołączył do zespołu ds. wdrażania kapitału, do 2020 r. odpowiadając za rynki Paryża i Hawru, kiedy to awansował na stanowisko Head of Capital Deployment na Francję. W trakcie swojej kadencji Salvi zarządzał projektami o powierzchni 330 000 mkw., w tym projektami spekulacyjnymi i built-to-suit, nabył 60 000 mkw. miejskich aktywów logistycznych w Paryżu oraz zabezpieczył 1 mln mkw. nowych terenów inwestycyjnych.