Panattoni wchodzi na kolejny rynek. Dwa nowe projekty na horyzoncie

W maju 2021 r. Panattoni zapowiada otwarcie swojego pierwszego przedstawicielstwa na Węgrzech.

Deweloper ma już zabezpieczone dwa projekty na rynku Budapesztu.

- Nasi klienci, to firmy działające na wielu europejskich rynkach. Chcemy im wszędzie zapewnić jak najlepsze warunki funkcjonowania, dostarczając najwyższej klasy powierzchnie magazynowo-produkcyjne – tłumaczy powody ekspansji Robert Dobrzycki, Chief Executive Officer Panattoni i podaje atuty Węgier. - Podobnie jak w innych krajach regionu globalna pandemia w niewielkim stopniu wpłynęła na węgierski sektor nieruchomości magazynowo-przemysłowych. Kraj korzysta na nowych trendach, które miniony rok mocno podbił, w tym wzroście e-commerce. Może również stać się beneficjentem dążeń do poszukiwania alternatywnych dla krajów azjatyckich lokalizacji magazynów i zakładów produkcyjnych, gdyż na Węgrzech ulokowało się wiele firm motoryzacyjnych. Z drugiej strony Chiny finansują budowę i modernizację szybkiej linii kolejowej z Budapesztu do Belgradu, która ma spiąć specjalnym szlakiem transportowym Bałkany z portem morskim w Pireusie, który już należy do Chińczyków. Tym samym Węgry stają się coraz ważniejszym przyczółkiem Chin w Europie i ich bramą do krajów zachodnich. Po zakończeniu tej inwestycji będą mogły śmiało konkurować z głównymi węzłami logistycznymi w Europie.

Na czele węgierskiej filii Panattoni stanie László Kemenes. Będzie odpowiadał za rozwój projektów spekulacyjnych jak i typu big-box na ternie Węgier, począwszy od nabycia gruntu, przygotowania inwestycji, po jej komercjalizację i przekazanie najemcom.

László Kemenes ma ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie, wynajmie i sprzedaży nieruchomości w regionie. Przez trzynaście ostatnich lat (2006-2019) pracował jako Country Manager w Prologis na Węgrzech, zajmując się także przez kilka lat rynkiem rumuńskim. Odpowiadał za wszystkie działania biznesowe i rozwojowe spółki w obu krajach, w tym identyfikację możliwości inwestycyjnych, nowe inwestycje i pozyskiwanie klientów, a także nadzorował zarządzanie projektami, nieruchomościami oraz działem finansów i prawnym. W tym czasie dostarczył na rynek budapesztański blisko 300 tys. mkw. powierzchni oraz zarządzał aktywami o powierzchni 700 tys. mkw.