Panattoni wchodzi na plac budowy zakładu Reynaers Aluminium

Budynek dla Reynaers Aluminium powstanie w Urzucie – 30 km od Warszawy – na działce wybranej dla klienta. Obiekt będzie miał dwie wysokości: 10 metrów w części magazynowej i do 14 metrów w części produkcyjnej.

Firma skorzysta z 31 tys. mkw., z czego 2 500 mkw. wyniesie powierzchnia biurowa. Cześć przemysłowa zajmie łącznie 28,5 tys. mkw. i zostanie podzielona na magazyn o wysokości 10 m i produkcję, gdzie wysokość budynku osiągnie do 14 m w świetle. Zakład powstanie w Urzucie – 30 kilometrów od Warszawy. Dzięki inwestycji Reynaers Aluminium będzie mógł zwiększyć zatrudnienie nawet o 30 proc. Na inwestycji skorzysta również powiat i gmina, które oprócz nowych miejscy pracy dla mieszkańców uzyskają wpływy do budżetów z tytułu podatków.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl

- To pierwszy etap planowanego rozwoju Reynaers Aluminium - tak nową inwestycję przedsiębiorstwa komentuje Andrey Klymenko - Dyrektor Generalny Reynaers Aluminium CE w firmie i zapowiada rozbudowę zakładu w przyszłości. - Nowy zakład w Urzucie przełoży się na naszą sprawność operacyjną i efektywność produkcyjną, a prognozy na kolejne lata zobowiązują nas do planowania ekspansji. Dlatego już teraz przewidujemy rozbudowę naszego zakładu produkcyjno-magazynowego o kolejne blisko 20 tys. mkw., by finalnie obiekt został powiększony do 50 tys. mkw., na co zresztą pozwala nam lokalizacja.

Przeczytaj również: Panattoni na zielonej drodze. W 2025 r. magazyny bez śladu węglowego

Reynaers Aluminium to europejski producent innowacyjnych systemów aluminiowych dostarczający produkty dla rynków budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i przemysłowego, a ich rozwiązania spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące komfortu, bezpieczeństwa, stylu oraz energooszczędności. Obrót grupy Reynaers w 2020 roku wyniósł 555 mln euro. Przedsiębiorstwo zatrudnia łącznie 2400 pracowników w ponad 40 krajach.

1

2