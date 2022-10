W naszym otoczeniu biznesowym obserwujemy wzrost świadomości na temat ESG. Część generalnych wykonawców posiada już ratingi ESG – przyznaje Emilia Dębowska, Sustainability Director Panattoni.

Jedną z największych bolączek obecnie sporządzanych raportów ESG jest zakres trzeci emisji dwutlenku węgla. Obecnie nieobowiązkowy, ale gdy wejdzie w życie dyrektywa CSRD - obowiązkowy. Panattoni ma bardzo rozbudowane łańcuchy dostaw – jak firma się przygotowuje do tego zadania?

Jako lider w branży i firma posiadająca rozbudowane łańcuchy dostaw, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i naszego wpływu na cały rynek, dlatego przyjmujemy rolę edukacyjną dla podmiotów, które z nami współpracują - tłumaczy Emilia Dębowska, Sustainability Director Panattoni.

Emilia Dębowska, Sustainability Director Panattoni: Budowa biznesu odpowiedzialnego społecznie i dążącego do osiągnięcia ambitnych zobowiązań klimatycznych, musi wiązać się z dokładną kalkulacją emisji gazów cieplarnianych nie tylko w zakresie pierwszym i drugim, ale także trzecim. Wyzwaniem może być fakt, że nie ma jeszcze jednej formuły raportowania – rynek wciąż czeka na jednolity standard. Ciągle mamy do czynienia z sytuacją, w której firmy różnie raportują zakresy pierwszy i drugi, w związku z czym te metodologie liczenia redukcji śladu węglowego są niekiedy rozbieżne. Stąd, tak ważny element jak polityka zarządzania łańcuchem dostaw wymaga gruntownego przygotowania. Jako lider w branży i firma posiadająca rozbudowane łańcuchy dostaw, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności i naszego wpływu na cały rynek, dlatego przyjmujemy rolę edukacyjną dla podmiotów, które z nami współpracują.

Obecnie intensywnie pracujemy nad zasadami i wymogami w zakresie polityki własnego łańcucha dostaw. Za wcześnie jeszcze, by mówić o szczegółach, ale nasza strategia dekarbonizacji będzie obejmowała liczenie śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw.

Na rynku pojawiają się obawy, że dyrektywa CSRD podzieli rynek na dwie prędkości: firmy, które się szybko podporządkują unijnej legislaturze oraz te, które potraktują ten obowiązek po macoszemu, albo nie zdążą. Czy Panattoni ostrzega swoich kontrahentów, że muszą się bezapelacyjnie dostosować do nowej rzeczywistości, bo inaczej dalsza współpraca będzie niemożliwa?

Nie da się ukryć, że spotykamy się z bardzo zróżnicowanym podejściem firm do zrównoważonego rozwoju, a co za tym idzie – również do kwestii realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym zakresie. Bez wątpienia dostosowanie się do dyrektywy CSRD będzie sporym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Obserwujemy jednak wzrost świadomości w naszym otoczeniu biznesowym, a część generalnych wykonawców posiada już ratingi ESG.

Ostatnie lata to dla nas i dla naszych partnerów biznesowych okres licznych zmian, chociażby poprzez wdrożenie certyfikacji środowiskowej do standardu wszystkich naszych realizacji. Nie tylko podnosiliśmy poprzeczkę dla naszych podwykonawców, ale też wspólnie wypracowywaliśmy wiele rozwiązań, ucząc się wzajemnie. Uważam, że to dobra praktyka, bo tylko wspólne działania przybliżą nas do osiągnięcia zeroemisyjności.

W Polsce nie ma centralnej bazy emisyjności budynków. Poza tym baza świadectw charakterystyki energetycznej budynków jest dość uboga. Nie ma też - jak na przykład w Szwecji - publicznie dostępnego oprogramowania do liczenia śladu węglowego budynków. Czy to nie jest poważna przeszkoda w dochodzeniu do zeroemisyjności?

Sam brak bazy emisyjności budynków nie jest tu zasadniczym problemem. Taka baza oczywiście mogłaby być swego rodzaju odniesieniem wskazującym na emisję budynków, jednak dostępne są już międzynarodowe narzędzia do mierzenia i poprawy energetycznej. To chociażby wprowadzony przez Komisję Europejską CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), który może być wykorzystywany do spełnienia wymogów ESG czy taksonomii. Co więcej, dla nas głównym punktem odniesienia jest osiągnięcie zerowej emisyjności bez względu na to, w jakim stanie są inne budynki.

Przypomnijmy, że w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Unia Europejska zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. do 2030 r. i neutralność klimatyczną w 2050 r. Aby to osiągnąć konieczna jest dekarbonizacja sektora budowlanego. Redukowanie emisyjności wymaga wielostronnego zaangażowania interesariuszy od szczebla rządowego, po deweloperów, architektów czy inżynierów i zdecydowanych działań w zakresie polityki energetycznej budynków, wyboru materiałów efektywnych energetycznie, a także intensywnego rozwoju nowych, innowacyjnych technologii w tym zakresie.

Należy też podkreślić, że wysiłki dążące do osiągnięcia zeroemisyjności budynków mają w tej chwili podwójne znaczenie – z jednej strony jest to przeciwdziałanie skutkom środowiskowym, z drugiej – przeciwdziałanie kryzysowi energetycznemu spowodowanemu przez wojnę, którego następstwem są drastycznie rosnące ceny energii, gazu i innych surowców.

Z blisko 17 mln mkw., które Panattoni dotąd zrealizowało w Europie, ponad 9 mln ma certyfikat środowiskowy. Potężnym wyzwaniem dla rynku są starsze obiekty. Ich certyfikacja jest trudnym procesem. Czy – choć to może zabrzmieć rewolucyjnie – stare magazyny, a niektóre mają nawet ponad 20 lat, staną się brownfieldami?

Panattoni to nowe budynki z certyfikacjami, ale oczywiście dostrzegamy ten problem, który dotyczy nie tylko budynków przemysłowych, ale całego budownictwa w ogóle. Część starszych budynków zapewne zostanie poddana modernizacji umożliwiającej zmniejszenie poboru mocy czy podniesienie efektywności energetycznej. Do tego na wielu obszarach poprzemysłowych realizujemy projekty brownfieldowe, poddając cały teren procesowi rewitalizacji, a budynki certyfikacji środowiskowej. Do 2050 r. wszystkie budynki muszą charakteryzować się zerowym operacyjnym śladem węglowym, natomiast nowe i modernizowane obiekty – zerowym bilansem wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego.

Panattoni jest pionierem nie tylko certyfikacji, ale także przełomowych na polskim rynku rozwiązań. Firma ma na swoim koncie precedensowe obiekty takie, jak np.: magazyn dla Amazona w Świebodzinie, gdzie udało się ograniczyć wbudowany ślad węglowy o 50 proc., obiekt dla sieci Action w Bieruniu, który może się pochwalić 100-procentowym poziomem recyklingu oraz zeroemisyjna fabryka Danfossu w Grodzisku Mazowieckim. Jednak wszystkie te realizacje to są BTS-y. Kiedy pojawią się takie magazyny multitentowe?

Nasze parki już teraz wyróżniają się najwyższym na rynku standardem. Doskonałym przykładem jest Panattoni Park Nadarzyn, który osiągnął najlepszy dotychczas wynik certyfikacji środowiskowej na polskim rynku powierzchni przemysłowych – 78,4 proc. Dwa lata temu ogłosiliśmy naszą długofalową strategię zrównoważonego rozwoju „Go Earthwise with Panattoni”, którą nieustannie rozwijamy, aby objęła wszelkie aspekty związane z ESG. Początkowo wiązała się z nowym standardem elewacji, a także szeregiem rozwiązań z zakresu ekologii i wellbeingu, które prowadziły do uzyskania co najmniej poziomu BREEAM Very Good dla każdej nowej realizacji.

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku jako pierwszy deweloper przemysłowy w kraju ukończyliśmy certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent dla Panattoni Park Sosnowiec I, który notabene był inwestycją typu brownfield. Pół roku później poziom Excellent – najwyższy na krajowym rynku – stał się częścią naszego standardu. Nasze obiekty, w tym te multitenant, charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną - stosujemy technologie pozwalające na zmniejszenie poboru mocy do 60 proc. i oszczędność rzędu 50 proc. w zakresie zużywanej energii.

Jakie rozwiązania stosujecie?

Osiągamy to dzięki wielu rozwiązaniom – począwszy od zwiększenia izolacyjności przegród, wykorzystania oświetlenia LED, przez odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, rekupatory powietrza i pompy ciepła, po kompleksowe systemy olicznikowania i zaawansowane systemy BMS. W certyfikowanych obiektach Panattoni średnio o połowę niższe jest też zużycie wody. Jeszcze mocniej postawiliśmy też na wellbeing użytkowników, w tym udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. To wszystko są elementy naszego standardu, ale nieustannie przyglądamy się najnowszym dostępnym technologiom, które pozwolą go dalej rozwijać.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl