Panattoni wynajęło w 2020 roku o 800 tyś. mkw. powierzchni magazynowej więcej

Na fali e-commerce. W czasie lockdown’u gospodarki e-commerce stał się jednym z głównych kanałów sprzedaży i głównym motorem napędowym logistyki. Wzrost znaczenia handlu internetowego był widoczny już wcześniej, ale pandemia spowodowała, że konsumenci masowo zaczęli się przenosić z klasycznych kanałów sprzedaży do sieci. Szacuje się, że w 2020 roku wartość rynku e-commerce wzrośnie o 16 -18 proc. do ponad 44 mld zł., a w 2023 roku ma to już być 58 mld zł. Z kolei według raportu „Europa 2020: Region e-commerce” oczekuje się, że wartość handlu elektronicznego w Europie na koniec 2020 roku wyniesie ponad 700 miliardów euro. To oznacza wzrost o 12,7 procent w porównaniu z sytuacją w zeszłym roku.

Przy tak szybko rosnących zamówieniach internetowych oraz obrotach, firmy z branży e-commerce potrzebowały nowych powierzchni do zaspokojenia tego popytu. Jak szacuje Panattoni inwestycje związane z branżą e-commerce stanowiły w tym roku blisko 30 proc. realizacji dewelopera. Przykładem jest firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway), dostawca m.in. zabawek, mebli, akcesoriów sportowych i wyposażenia wnętrz z Chin, który wynajął całą powierzchnię w ramach Panattoni Park Tricity East IV (52 000 m kw.). Gdańskie centrum dystrybucyjne ma ułatwić firmie handel nie tylko na rynku polskim, ale i w całej Europie. Wśród jej strategicznych partnerów Globalway znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot.

Blisko, coraz bliżej. Popyt rośnie nie tylko na wielkie magazyny dla potentatów branży internetowej. Ponieważ klienci oczekują otrzymania zamówienia możliwie jak najszybciej, zwiększa się też – w ramach last mile delivery - zapotrzebowanie na operatorów logistycznych czy platformy przeładunkowe właśnie blisko końcowych odbiorców oraz zainteresowanie powierzchniami w obrębie parków miejskich czy w mniejszych miejscowościach. Jeden z największych operatów logistycznych w Polsce – firma InPost – zajmuje już ponad 30 000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej udostępnionej przez Panattoni m.in. w Toruniu, Szczecinie, Opolu czy Olsztynie. W ostatnim kwartale tego roku objęła kolejne w A2 East Warsaw Park (8 200 m kw.), Panattoni Park Lublin III (8 100 m kw.), Panattoni Park Bydgoszcz II (2 470 m kw.), Panattoni Park Białystok II (8 500 m kw.) oraz City Logistics Kraków 1 (9 000 m kw.).



Duży wpływ na rynek najmu powierzchni magazynowych miały też sieci handlowe, które musiały udoskonalić swoje strategie omnichannel, koncentrując się bardziej na sprzedaży online i swoich sklepach internetowych. Wymuszało to na nich konieczność zabezpieczenia łańcucha dostaw i przestawienie się z dotychczas popularnego rozwiązania dostaw just-in-time oraz zabezpieczenie dodatkowej powierzchni magazynowej. W marcu tego roku deweloper wynajął 35 000 m kw. w Panattoni Park Gliwice III jednej z dużych sieci handlowych, która chciała realizować zamówienia internetowe produktów z segmentu nieżywnościowego jak odzież, akcesoria sportowe, ogrodowe czy do domu, w tym również sprzęt AGD. Najemca wprowadził się do parku już w kwietniu br., dzięki czemu zapewnił swoim konsumentom stały dostęp do oferty.