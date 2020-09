Panattoni wzmacnia e-commerce w Trójmieście

Obiekt zajmie 52 tys. mkw. i powstanie we wschodniej części Gdańska, a najemca wprowadzi się do niego już w pierwszym kwartale 2021 roku. W transakcji najmu pośredniczyła firma Querco Property.

Porty Trójmiasta napędzają e-commerce i rynek magazynowy w Polsce. W 2019 roku port w Gdyni przeładował 24 mln ton towarów, z kolei port w Gdańsku rekordowe 52 mln ton, co czyni z niego jeden z najważniejszych portów na Bałtyku. Zyskuje dzięki temu gospodarka oraz rynek magazynowy na Pomorzu, który niedługo, jako szósty w kraju, może przekroczyć 1 mln m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.

- Trójmiasto staje się powoli liderem wśród wszystkich rynków spoza „wielkiej piątki”. Nasz pierwszy park w Gdańsku miał 46 000 m kw. powierzchni. W tym roku wolumen powierzchni Panattoni w tym rejonie zwiększy do 500 000 m kw. Gospodarka Pomorza i kraju rośnie dzięki rozbudowie portów trójmiejskich oraz infrastruktury drogowo-kolejowej w ramach korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. To, oraz planowany port centralny w Zatoce Gdańskiej oznacza, że trójmiejskie porty będą w następnych latach biły kolejne rekordy przeładunków, a za nimi wzrośnie popyt na powierzchnie magazynowe – mówi Martyna Sochaczewska, Senior Leasing Manager w Panattoni.

Dostrzegają to klienci Panattoni, zwłaszcza związani z e-commerce, dla których bliskość morskich portów kontenerowych jest kluczowa. Firma Globalway (wchodząca w skład grupy Costway) to jeden z największych dostawców produktów z Dalekiego Wschodu/Chin, działający na rynkach ponad 150 krajów. Wśród jego strategicznych partnerów znajdują się takie firmy jak Wallmart, Amazon, eBay, Wish czy Home Depot. Gdy przedsiębiorstwo zaczęło działalność w Polsce, jej pierwszym partnerem był Panattoni, od którego firma wynajęła 3,5 tys. m kw. powierzchni w pierwszej gdańskiej inwestycji dewelopera – Panattoni Park Gdańsk I. Z czasem stopniowo powiększała tę przestrzeń, by teraz zdecydować się na 52 000 m kw. w Panattoni Park Tricity East IV. Pierwotnie miał on się składać z 3 budynków, teraz jego plan został zmodyfikowany do jednego obiektu - tylko na potrzeby Globalway

Zdaniem Seana Yao z Globalway Panattoni, jako lider rynku powierzchni magazynowych w Polsce, dysponuje nie tylko doskonałymi lokalizacjami w strategicznych punktach, ale także odznacza się wysokim standardem technicznym oddawanych inwestycji: - To kluczowe w dobie szybkiego rozwoju e-commerce, jak i firm, które dopiero zaczynają działać na nowym dla siebie rynku. Nasze gdańskie centrum dystrybucyjne nie tylko ułatwi nam handel w rejonie Europy, ale także pozwoli na włączenie w nasz obieg handlowy zarówno polskich klientów, jak i producentów. W ciągu ostatniego roku znacząco zwiększyliśmy wolumen sprzedaży oraz poszerzyliśmy bazę oferowanych produktów, a także stworzyliśmy sklep internetowy, który stanowi kolejny kanał naszej dystrybucji. Z nową powierzchnią magazynową będziemy mogli rozwijać się jeszcze szybciej i bardziej dynamicznie – wyjaśnia.

