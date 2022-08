Panattoni wzmacnia zespół w Polsce

Magdalena Bugajło objęła stanowisko dyrektorki Komunikacji i Marketingu w Polsce. Będzie nadzorować pracę kilkuosobowego działu, skupiając się na krajowych działaniach w obszarze marketingu, CRS, employer brandingu, komunikacji korporacyjnej, social mediów, strategii komunikacyjnych, relacji z mediami. Ma 14-letnie doświadczenie w branży. Przez ostatnie 7 lat związana z DHL Parcel, ostatnio pełniła rolę dyrektora ds. komunikacji marketingowej i PR oraz rzecznika prasowego. Była odpowiedzialna m.in. za tworzenie strategii komunikacji, wprowadzenie na rynek brandu DHL Parcel, rozwój mediów społecznościowych, działania partnerskie i sponsoringowe, szeroko pojęty wizerunek marki oraz zarządzanie kryzysowe. Wcześniej, przez 6 lat związana była z firmą Netia, gdzie pełniła funkcję kierownika ds. komunikacji korporacyjnej oraz kierownika ds. komunikacji wewnętrznej.

Magdalena Bugajło ukończyła iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim oraz marketing i zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego. W Akademii skończyła również studia podyplomowe „PR w praktyce” oraz London School of Public Relations.

Malwina Pawłowska objęła stanowisko Marketing Business Strategy Director. W Panattoni będzie m.in. wspierać biznes w zakresie efektywności procesów, CRM, dzielenia się wiedzą i wreszcie definiowania USP na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nieruchomości przemysłowych. Za jej know-how stoi 18-letnie doświadczenie w międzynarodowych firmach. Była m.in. szefową działu marketingu i komunikacji spółki biurowej Skanska w Polsce. Odpowiadała za komunikację korporacyjną i produktową, relacje z mediami, zarządzanie kryzysowe, pozycjonowanie marki i współtworzenie koncepcji produktów. W obszarze swoich kompetencji łączyła tematy zrównoważonego rozwoju, innowacji, zdrowia i bezpieczeństwa. Pełniła również funkcję członka rozszerzonego zarządu firmy. Wcześniej kierowała działem marketingu i PR Ghelamco Poland oraz odpowiadała za marketing i komunikację w grupie GTC na poziomie CEE i SEE. Współtworzyła również pierwszy raport ESG spółki deweloperskiej na rynku CEE.

Przełożoną nowych członkiń zespołu będzie Anita Pietrykowska, związana z Panattoni od 13 lat, a od 17 lat z branżą obiektów przemysłowych.

Anita Pietrykowska pełni obecnie funkcję Head of Marketing & Communications Europe, nadzorując wszystkie działania z zakresu marketingu i komunikacji na kontynencie, w Wielkiej Brytanii oraz Indiach.

Dołączenie Magdy i Malwiny do zespołu Panattoni, to nie tylko łącznie ponad 30 lat wniesionego doświadczenia w marketingu i komunikacji. To przede wszystkim potwierdzenie, że jako firma nieustannie się rozwijamy i nie zamierzamy zbaczać z tego kierunku. Do tego potrzebujemy najlepszych z najlepszych. Dziękujemy i witamy na pokładzie - komentuje Anita Pietrykowska.