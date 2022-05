Panattoni z BREEAM Excellent dla BTS DHL Supply Chain w Żernikach pod Poznaniem

Panattoni z drugą w tym roku i czwartą w ogóle certyfikacją BREEAM na poziomie "Excellent” w Polsce. Tym razem otrzymał ją obiekt wybudowany na potrzeby branży e-commerce. Inwestycja o powierzchni blisko 108 tys. mkw. powstała dla DHL Supply Chain. W Polsce portfolio obiektów Panattoni potwierdzonych zielonymi certyfikatami to ok. 5,3 mln mkw., a w planach jest kolejne 3,5 mln mkw. powierzchni.

Obecnie scertyfikowanych na poziomie BREEAM Excellent jest 400 tys. mkw. powierzchni Panattoni.

W sumie scertyfikowanych powierzchni Panattoni jest 5 mln mkw. Certyfikacja kolejnych 3,5 mln mkw. jest w planach na ten rok.

BTS DHL Supply Chain w procesie certyfikacji otrzymał maksymalne noty w kategoriach: woda, odpady, zdrowie i komfort użytkowników.

Od momentu wprowadzenia BREEAM Excellent do standardu, Panattoni certyfikowało w ten sposób już ponad 400 tys. mkw. powierzchni, a drugie tyle oczekuje na ocenę. Dodatkowo od początku br. certyfikację BREEAM na poziomie „Very Good”, zdobyło już trzynaście innych, wybudowanych wcześniej przez Panattoni obiektów o łącznej powierzchni ponad 260 tys. mkw.

Tym samym deweloper może pochwalić się ponad 5 mln mkw. powierzchni, która pozytywnie przeszła proces certyfikacji środowiskowej w Polsce i kolejnymi 3,5 mln mkw. w planach na ten rok.

Zlokalizowany w Żernikach Wielkopolskich BTS DHL Supply Chain to drugi w tym roku obiekt certyfikowany na poziomie ”Excellent”. Uzyskany przez magazyn wynik to 74,2 proc. Aż w trzech kategoriach ocena sięgnęła najwyższego poziomu „Outstanding”.

Maksymalna eko-nota

W kategorii „Woda” obiekt zdobył maksymalne 100 punktów. Taka ocena to efekt wprowadzenia szeregu rozwiązań, które pozwalają na redukcję jej zużycia. Z jednej strony to m.in. urządzenia o ograniczonym przepływie wody, perlatory czy elektrozawory. Z drugiej - nasadzenia rodzimej roślinności na terenie działki. Dzięki zatrudnieniu ekologa i dostosowaniu roślinności do lokalnych ilości opadów, nie wymaga ona podlewania.

- Tego typu rozwiązania powodują, że oszczędność wody w podpoznańskim obiekcie sięga aż 60,5 proc. w stosunku do przeciętnego modelu zużycia. To naprawdę dużo. Musimy pamiętać o tym, że Polska należy do najuboższych w wodę krajów w Europie i pustynnieje na naszych oczach - wyjaśnia Emilia Dębowska, Sustainability Director, Panattoni.

- Zresztą ograniczenie zużycia wody, obok wymiaru ekologicznego, przynosi też wymierne korzyści samym najemcom, bo oszczędzają na opłatach za nią. Certyfikowane obiekty to także oszczędności energii, która w przypadku budynku w Żernikach sięga ponad 18 proc. w skali roku - dodaje Emilia Dębowska.

Zrównoważone życie budynku

Wysokie noty – na poziomie „Outstanding” - obiekt zyskał także w kategorii „Odpady” (86 pkt.) oraz „Zdrowie i Komfort Użytkowników” (91 pkt.). Gospodarka odpadami jest niezwykle istotna zarówno z punktu zrównoważonego rozwoju, jak i poziomu certyfikacji obiektów. Dotyczy przy tym nie tylko samego procesu budowy, ale również późniejszego zarządzania całym obiektem.

Przy budowie BTS DHL Supply Chain recyklingowi poddano aż 86,68 proc. odpadów. Do budowy użyto drewna pochodzącego wyłącznie z legalnych źródeł o znanym łańcuchu dostaw oraz materiałów posiadających certyfikaty EPD w ilości większej niż maksymalna premiowana w certyfikacji.

Budynek i jego otoczenie przygotowano jednak przede wszystkim na zachodzące zmiany klimatyczne w dłuższej perspektywie. Dobór materiałów i zastosowane rozwiązania mają go uchronić przed gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.

Jednocześnie przygotowano także Strategię Adaptację Obiektu do zmian funkcjonalnych. Pozwoli ona ograniczyć w przyszłości roboty budowlane związane z rozbudową lub zmianą przeznaczenia budynku. Wynik Analizy Cyklu Życia Budynku na poziomie 88,9 proc. potwierdza maksymalne zmniejszenie zużycia energii, emisji i wpływu na środowisko w całym cyklu życia budynku.

W trosce o pracowników

Bez wątpienia, długiemu cyklowi życia budynku sprzyjać będzie dbałość, z jaką deweloper podszedł do rozwiązań służących jego przyszłym pracownikom. W obiekcie ograniczono koncentrację i cyrkulację zanieczyszczeń zewnętrznych, zadbano o odpowiedni poziom komfortu termicznego oraz to, by hałas w pomieszczeniach nie przekraczał dopuszczalnego poziomu. Wprowadzono rozwiązania chroniące przed skażeniem wody. Cały obiekt dostosowano do różnych grup użytkowników i zaprojektowano bez barier.

Udogodnienia transportowe dla użytkowników parku dostosowano do lokalizacji budynku i jak najmniejszej emisji CO2. Zapewniono parking dla autobusów, a rozkład ich jazdy skorelowano z systemem zmian pracowniczych.

Przygotowano infrastrukturę sprzyjającą ruchowi rowerowemu, m.in. dogodnie położone, oświetlone i zadaszone wiaty rowerowe. Zapewniono miejsca do ładowania samochodów elektrycznych oraz wyznaczono i oznakowano priorytetowe miejsca postojowe dla osób korzystających ze wspólnych przejazdów (car sharing).