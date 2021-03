Panattoni z kolejnym parkiem na Pomorzu Zachodnim

Panattoni zbuduje kolejne centrum logistyczne na Pomorzu Zachodnim - Panattoni Park Stargard. Inwestycja składać się będzie z trzech hal o łącznej powierzchni aż 172 000 m kw. Jej atut to położenie - na styku korytarza transportowego ze Skandynawii na południe oraz tras do Berlina. Budowa parku ruszy jeszcze w tym roku.

Okno na Niemcy. Na Pomorzu Zachodnim Panattoni wybudowało do tej pory blisko 500 000 m kw. powierzchni magazynowo-przemysłowej. Region staje się niezwykle atrakcyjny dla firm, które dystrybuują swoje towary nie tylko w Polsce zachodniej, ale również na teren Skandynawii oraz Niemiec. To zaleta pobliskiego portu w Świnoujściu oraz granicy z Niemcami. Od przejścia granicznego w Świnoujściu dzielą Stargard 134 km, a do przejścia w Lubieszynie jest tylko 80 km. Stolica Niemiec – Berlin – położona jest zaledwie 170 km dalej, a więc trzykrotnie bliżej niż Warszawa.

- Niemcy to nasz główny partner handlowy od lat, ale teraz Polska wyrasta na głównego dostawcę towarów do Niemiec w Europie. Niemiecki Urząd Statystyczny właśnie poinformował, że Polska po raz pierwszy została piątym najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, wyprzedzając w tym zestawieniu Włochy i plasując się za Chinami, Holandią, USA, Francją. To wskazuje na rosnące znaczenie Polski dla niemieckiego handlu zagranicznego. W ubiegłym roku obroty handlowe między naszymi krajami wyniosły blisko 123 mld euro – mówi Dorota Jagodzińska-Sasson, Managing Director, Panattoni.

Panattoni Park Stargard będzie realizowany przy ulicy Metalowej na przedmieściach miasta. Na 30-hektarowej działce powstaną w sumie 3 budynki, z których każdy będzie liczył nieco ponad 52 000 m kw. Najemcy z różnych branż będą mogli korzystać z elastycznych modułów, które pozwolą zarówno na obsługę procesów magazynowych, jak i produkcyjnych. Park będzie certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie „Very Good”, tym samym spełni wysokie wymagania środowiskowe. Najemcy mogą liczyć w związku z tym na zdecydowanie niższe koszty obsługi, jeśli chodzi o zużycie wody i energii. Deweloper zadba także o środowisko naturalne wokół parku oraz well-being przyszłych pracowników parku.