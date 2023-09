Panattoni wystąpił z kolejną realizacją dla wymagającej branży. Deweloper ukończył powierzchnię w ramach Panattoni Park Kraków West I szytą na miarę biotechnologicznej firmy SyVento BioTech.

SyVento BioTech prowadzić będzie zaawansowane prace rozwojowe i produkcję biotechnologiczną w standardzie cGMP.

Park w Skawinie został w całości wynajęty.

Z powierzchni korzystają też przedstawiciele branży handlowej, elektronicznej i logistycznej.

Panattoni kończąc kolejny park w regionie Krakowa i w pełni go komercjalizując potwierdza niesłabnący popyt na powierzchnię w Małopolsce. Deweloper w lipcu br. przekroczył ćwierć miliona m kw. dostarczonych w regionie. Realizacja Panattoni Park Kraków West I w Skawinie za Górą pokazuje potencjał regionu dla wielu branż. Z powierzchni obiektu korzystają przedstawiciele branży handlowej, logistycznej, elektronicznej czy jeden z największych dostawców przemysłowych silników elektrycznych dla producentów pomp, kompresorów i wiatraków.

Ponad 4300 mkw. zajęła firma biotechnologiczna SyVento BioTech, która oferuje zaawansowane technologicznie, innowacyjne nanonośniki liposomalne, ze szczególnym uwzględnieniem formulacji LNP dla rozwoju i wytwarzania farmaceutyków, w tym leków w oparciu o kwasy nukleinowe np. RNA. Kompleksowa oferta SyVento BioTech daje możliwość realizacji projektów związanych zarówno z opracowaniem i rozwojem formulacji liposomalnych dla wielu substancji farmaceutycznych, w tym syntezę RNA oraz produkcję końcową gotowych terapeutyków do podania ludziom, wraz z usługami serwisowymi na wszystkich poziomach rozwoju produktu w standardach cGMP. W ramach parku Panattoni SyVento BioTech będzie prowadzić rozwój i produkcję biotechnologiczną dostarczając swoje usługi w skali globalnej. Ponadto deweloper dostarczył ok. 500 m kw. powierzchni biurowej o bardzo wysokim standardzie, która doskonale spełnia funkcję reprezentacyjną SyVento BioTech.

- Region Krakowa skupiony wokół drugiego największego miasta w kraju przyciąga zaawansowane technologicznie firmy, które otrzymują dostęp do wykwalifikowanych pracowników, absolwentów najlepszych technicznych uczelni w kraju – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni i dodaje: - Nowoczesne nieruchomości przemysłowe znajdują coraz szersze zastosowanie – stają się nie tylko zapleczem magazynowym czy logistycznym, ale także technologicznym. Na terenach naszych obiektów powstają laboratoria, działy R&D, a wszystko to harmonijnie łączy się z powierzchnią produkcyjną i nowoczesnymi biurami, tworząc dobrze funkcjonujący organizm.

W komercjalizacji Panattoni Park Kraków West I pomogła także dogodna lokalizacja, świadcząca o jego międzynarodowym potencjale. Obiekt pozwala na dotarcie w ok. 80 minut do granicy polsko-słowackiej oraz w niecałe 2 godziny do granicy polsko-czeskiej. Ponadto bliskość węzła autostrady A4 – która przebiega niecałe 10 minut od inwestycji – zapewnia dobre połączenia do granicy południowo-zachodniej z Niemcami (m.in. przez Katowice, Opole i Wrocław) oraz południowo-wschodniej z Ukrainą (m.in. przez Rzeszów). Inwestycja wyposażona została ponadto w szereg zrównoważonych rozwiązań i przejdzie certyfikację metodą BREEAM.

Produkcja stawia na Małopolskę. Powierzchnia oddana dla SyVento BioTech jest kolejną przestrzenią w regionie Krakowa przeznaczoną pod procesy produkcyjne. Tylko w tym roku Panattoni dostarczyło w regionie m.in. ponad 20 000 mkw. dla Trivium Packaging – globalnego producenta opakowań metalowych, a w ostatnich tygodniach ukończyło realizację obiektu BTS w Skawinie – 9400 mkw. zajął wiodący producent elementów do szyb zespolonych.

Mimo że wciąż główne grupy klientów w regionie to firmy e-commerce i logistyczne, to udział przedsiębiorstw produkcyjnych rośnie, co jest naturalnym skutkiem reindustrializacji Europy, a Polska odgrywa tu szczególną rolę. Popyt w regionie Małopolski wciąż jest bardzo duży, co przekłada się na poziom pustostanów wynoszący zaledwie ok. 1 proc. – podsumowuje Marek Dobrzycki.

