Panattoni z ósmym parkiem miejskim w Warszawie

Panattoni, lider rynku nieruchomości przemysłowych w Europie, rusza z kolejną inwestycją w ramach logistyki miejskiej w Warszawie. Na Targówku Fabrycznym powstanie City Logistics Warsaw VI o łącznej powierzchni 18 000 m kw. Centrum dystrybucyjne będzie doskonałym punktem do obsługi mieszkańców Pragi, jak i samego Śródmieścia.

Logistyka w centrum. Panattoni zakupiło grunt na warszawskim Targówku Fabrycznym, gdzie dostarczy kolejne centrum obsługujące ostatnią milę - City Logistics Warsaw VI. Inwestycja powstanie przy ul. Księżnej Anny, a jej budowa ruszy w połowie tego roku. Nowoczesny obiekt typu multi-tenant będzie liczył 18 000 m kw. z czego 2 000 m kw. zajmą biura.

To już ósma miejska inwestycja Panattoni w Warszawie - tylko w stolicy portfolio obiektów logistyki ostatniej mili Panattoni wynosi 150 000 m kw. i są to m.in. City Logistics Warsaw I, gdzie najemcą jest Fricso, czy ostatnio ogłoszony projekt na Annopolu - City Logistics Warsaw IV. Podobne obiekty powstały też w Łodzi, Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu czy Gdańsku. W samej Warszawie deweloper realizuje Zainteresowanie firm z sektora e-commerce obiektami wpisującymi się w logistykę ostatniej mili rośnie wraz z szybkim rozwojem e-handlu.

-Z najnowszego raportu JLL wynika, że całkowity nowy popyt na miejską powierzchnię logistyczną w ośmiu największych polskich aglomeracjach osiągnął w 2020 r. 450 000 m kw. Był tym samym 40 proc. wyższy niż rok wcześniej – komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni i dodaje - Ten trend nie zniknie: - według analiz PwC wartość polskiego rynku e-handlu w 2026 roku sięgnie 162 mld zł, co oznacza, że średniorocznie będzie się zwiększała o 12 proc. Będzie to efekt nie tylko utrwalenia nawyków zakupowych z czasów pandemii, ale i szybkiego rozwoju sklepów internetowych, których w stosunku do krajów zachodniej Europy, nadal jest w Polsce relatywnie mało. Swoje zrobią też nowi gracze z branży e-commerce, jak chociażby zapowiedź utworzenia polskiej platformy Amazona.

City Logistics Warsaw VI powstanie na terenie strefy przemysłowej i zaledwie kilka kilometrów od ścisłego centrum stolicy, co czyni z niego doskonałą lokalizację dla logistyki ostatniej mili, zwłaszcza w Śródmieściu. Znakomicie spełni swoją role jako centrum dystrybucji paczek, szybkich dostaw (do 1 godziny), usprawni logistykę świeżych produktów. Może też pełnić funkcję showroom’u czy centrum szkoleniowego. Pomoże w tym sąsiedztwo przystanków autobusowych, tramwajowych, stacji drugiej linii metra Szwedzka oraz kolejowego Dworca Wschodniego.