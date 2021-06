Panattoni z pierwszym milionem na poznańskim rynku magazynowym

Panattoni zbuduje centrum dystrybucyjne z ponad 100 dokami załadunkowymi, a całość inwestycji przejdzie certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent.

Panattoni Park Poznań West Gate powstanie w marcu 2022 r., w zachodniej części Polski.

Dzięki bliskości drogi S11 i autostrady A2 zapewni doskonałe połączenie m.in. z Niemcami, a także z najważniejszymi ośrodkami logistycznymi w kraju.

Panattoni rusza z realizacją Panattoni Park Poznań West Gate w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem o docelowej powierzchni 65 tys. mkw. Budowa inwestycji wystartuje latem br., a jej finalizacja przewidziana jest na marzec 2022. Kompleks, dzięki położeniu na zachodzie kraju, zapewni doskonałe połączenie ze stolicą Niemiec – Berlinem, a także umocni pozycję dewelopera w regionie – „W Poznaniu i okolicach działamy od początku istnienia polskiego oddziału firmy i jeszcze w tym roku planujemy przekroczyć milion m kw. dostarczonej powierzchni. Bogate portfolio zbudowaliśmy na zaufaniu klientów z różnych branż. Tylko w ciągu ostatniego roku rozpoczęliśmy m.in. dwie ważne realizacje dla sektora e-commerce – ponad 105 000 m kw. dla DHL Supply Chain, pod obsługę Zalando i 23 500 m kw. dla Ekol Poland, który prowadzi operacje dla producenta odzieży outdoorowej – Regata. Ponadto do naszego portfolio wpisaliśmy kolejnego klienta z branży spożywczej – firmę OneDayMore. Praca na rynku poznańskim wre i jeszcze nie czas na przerwę” – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Poznań West Gate powstanie w Tarnowie Podgórnym - atrakcyjnej lokalizacji przy Drodze Krajowej 92, zaledwie 7 km od Węzła Poznań Zachód, łączącego DK 92 z drogą ekspresową S11. Ta docelowo dotrze do Koszalina na północy, a także do Bydgoszczy i Katowic na południu. Ponadto pozwoli na dojazd w ok. 15 minut z Panattoni Park Poznań West Gate do autostrady A2, łączącej m.in. Warszawę, Łódź, Poznań i Berlin.

