Panattoni zakończył proces. BTS Amazon z certyfikatem

Panattoni zakończył proces certyfikacji metodą BREEAM 2016 New Construction na poziomie Very Good dla obiektu BTS Amazon w Gliwicach. Powierzchnia 210 tys. mkw. została poddana wielokryterialnej ocenie osiągając bardzo dobre wyniki m.in. za systemy energetyczne i oszczędzania wody oraz za ekologię i zagospodarowanie terenu. Proces certyfikacji rozpoczął się już na etapie planowania inwestycji, a zakończył się w trzy miesiące po jej ukończeniu i był prowadzony pod czujnym okiem wykwalifikowanego ekologa.

Panattoni od razu rozpoczynając budowę obiektu BTS w Gliwicach o powierzchni 210 tys. mkw. – największego w portfolio dewelopera - uruchomiło proces certyfikacji metodą Breeam 2016 New Construction: Commercial na poziomie Very Good. Pozytywny wynik udało się uzyskać pod koniec czerwca br. Inwestycja została zbadana w 10 kategoriach. Najwyższe oceny otrzymała za systemy wodne, energię oraz zagospodarowanie terenu i ekologię. W tych trzech kategoriach otrzymał ponad 70 proc. punktów (poziom „excellent”).

Deweloper ubiegając się o ocenę Very Good dla tak dużego obiektu, stworzył szereg rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. W uzyskaniu pozytywnego wyniku znacznie pomogła stała konsultacja z wykwalifikowanym ekologiem. Określił on wartość ekologiczną terenu oraz przedstawił wytyczne ograniczające negatywny wpływ obiektu na zabudowany obszar. W raporcie końcowym specjalista zweryfikował liczbę gatunków zasadzonych roślin, realizację pozostałych zaleceń oraz przestrzeganie przez Generalnego Wykonawcę Polskich Norm dotyczących ekologii. Poza tym deweloper wprowadził szereg przyjaznych dla środowiska systemów podczas budowy i w już istniejącym budynku. W trakcie realizacji wdrożono restrykcyjne procedury sortowania, ponownego użycia i recyklingu odpadów budowlanych - co pozwoliło odzyskać i ponownie przetworzyć 85 procent z nich - a także poddano ścisłej kontroli wykorzystanie wody i energii. W już zrealizowanym obiekcie również zadbano o ograniczenie zużycia zasobów. Deweloper postawił m.in. na oświetlenie LED i energooszczędne windy z płynną regulacją prędkości oraz trybem stand-by, a także systemem regeneracji energii. W zmniejszeniu wykorzystania wody pomogły m.in. wbudowane specjalne urządzenia sanitarne w jadalniach, toaletach i umywalniach, a także zamontowane w budynku podwodomierze, kontrolujące zużycie.

- W ciągu ostatnich kilku lat staliśmy się liderem, pod kątem liczby certyfikowanych obiektów. Jednak dopiero zakończenie procesu dla budynku w Gliwicach pokazało nasze możliwości. Ponad 200 000 m kw. zielonej powierzchni to potwierdzenie ogromnego rozwoju jaki zrobiliśmy w realizowaniu ekologicznych magazynów i centrów logistycznych. Inwestycje jak ta, a także wprowadzona przez nas koncepcja „Go Earthwise with Panattoni” pozwalają nam stać się istotną częścią zielonej rewolucji w budownictwie. Liczymy, że dołączać będzie coraz więcej firm i wspólnie pozwolimy odetchnąć naszej planecie - komentuje Emilia Dębowska, Sustainability Manager w Panattoni.

