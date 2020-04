Panattoni zakupiło grunt pod park

Jest grunt, będzie Panattoni Park Stryków IV. Panattoni nabyło 14,8 hektara gruntu tuż przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 (Węzeł Łódź Północ), łączących Wschodnią i Zachodnią Europę, oraz przecinających Polskę z Południa na Północ i z Zachodu na Wschód. To tu powstanie kolejna inwestycja dewelopera w Polsce Centralnej – Panattoni Park Stryków IV o docelowej powierzchni 74 000 m kw., w ramach dwóch budynków. Rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r. W pierwszej fazie zrealizowane zostanie 41 tys. mkw., których oddanie nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.

Polska Centralna to drugi co do wielkości rynek magazynowy w kraju z podażą 3 291 500 m kw. na koniec 2019 r. i jeden z najchętniej wybieranych przez najemców. W ramach Polski Centralnej od wielu lat prężnie działają ośrodki w Łodzi i Strykowie, a dzięki strategicznym węzłom autostradowym i bliskiej odległości do stolicy Polski oferują dogodne warunki logistyczne do prowadzenia wymiany towarów z inwestorami krajowymi oraz zagranicznymi. Potencjał regionu doskonale rozumie Panattoni. Jak komentuje Marek Dobrzycki, Managing Director Panattoni – To tu zrealizowaliśmy ponad 1,3 mln mkw., czego w samym Strykowie ok. 500 tys. mkw. i dodaje: Zakup gruntu i plany realizacji Panattoni Park Stryków IV to doskonała wiadomość dla wielu przedsiębiorstw działających w nie tylko na rynku przemysłowo-logistycznym, ale i w otoczeniu tego sektora.

Panattoni Park Stryków IV to 74 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A w ramach dwóch budynków, 106 dokami przeładunkowymi, bramami z poziomu „0”, szerokimi placami manewrowymi i parkingiem na 253 samochody. Projektu pozwala na elastyczne kształtowanie modułów, dzięki czemu powierzchnia parku może być wykorzystana zarówno dla operacji logistycznych, jak i lekkiej produkcji. Inwestycja będzie spełniać kryteria certyfikatu BREEAM na poziomie VERY GOOD.

Park powstanie bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi 71 (Zgierz-Stryków) z krajową trasą 14 (Warszawa-Łódź) – przy węźle autostrady A2 (Węzeł Stryków) Panattoni Park Stryków leży w odległości 2 km od skrzyżowania autostrad A1 oraz A2 (Węzeł Łódź Północ). Park położony jest ok. 17 km od centrum Łodzi, co umożliwia korzystanie również z tamtejszego rynku pracy.