Panattoni zbliża rynek szczeciński do Wielkiej Piątki

Międzynarodowy spedytor logistyczny DSV Prime Cargo, który w ramach Panattoni Park Goleniów przedłużył umowę najmu, jednocześnie podwajając ją do blisko 10 tys. mkw.

Panattoni Park Goleniów to kompleks 2 budynków magazynowych klasy A o docelowej powierzchni 54 260 mkw., z czego dotychczas powstało blisko 20 tys. mkw.

Park, położony blisko zachodniej granicy i Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, zapewnia firmie doskonałe połączenia zarówno z rynkiem niemieckim, jak i skandynawskim.

Rynek Zachodniopomorski rośnie z roku na rok i jest największym poza tzw. Wielką Piątką obok rynku pomorskiego. Bliskość zachodniej granicy i doskonałe połączenie z Berlinem, a także pro-biznesowa polityka lokalnych władz, przyciągają kolejne przedsiębiorstwa i napędzają budowę kolejnych obiektów przemysłowych. W Szczecinie i okolicach powstało już ponad 800 tys. m kw. powierzchni magazynowej i będzie to prawdopodobnie szósty rynek w Polsce z przekroczonym milionem.

– Pomorze Zachodnie to region z ogromny potencjałem i nieustannie rosnącym zainteresowaniem najemców. Raporty za 2020 r. pokazały, że jest to rynek praktycznie pozbawiony pustostanów, a my odczuwamy to szczególnie. Dostarczyliśmy tu 265 tys. mkw. i cały czas zgłaszają się do nas chętni na nowe powierzchnie lub na rozszerzenie już zajmowanej, tak jak w przypadku DSV Prime Cargo w ramach Panattoni Park Goleniów – mówi Weronika Mioduszewska, Senior Leasing Manager z Panattoni.

Międzynarodowy spedytor logistyczny będący częścią DSV Panalpina zajmował dotychczas 4480 m kw., a od teraz skorzysta z kolejnych 4900 m kw. Firma na terenie Panattoni Park Goleniów prowadziła operacje dla klientów z sektora B2B. Wraz z budową systemu antresol zwiększy się możliwość obsługi przedsiębiorstw z branży e-commerce, a w zakres usług wejdzie również obsługa zwrotów. Powierzchnia wynajęta przez DSV Prime Cargo została dostosowana do potrzeb firmy. Nośność posadzki w obiekcie wynosi 5t/mkw., a obciążenie ogniowe przekracza 4000 MJ/mkw. Ponadto w magazynie znajdzie się aż 50 doków.