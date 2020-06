Panattoni zbuduje BTS w Rzeszowie

Panattoni rozpoczyna budowę blisko 15 tys. mkw. dla Phoenix Contact E-Mobility. Obiekt w formule BTS powstanie na terenie Parku Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, co ułatwi najemcy współpracę z jednostkami naukowymi oraz zapewni dobry dostęp do wykwalifikowanej kadry. Budynek zostanie oddany do użytku na przełomie 2020 i 2021 roku i zostanie przystosowany do pracy 330 osób.

Panattoni rozpoczyna budowę zaawansowanego technicznie obiektu BTS dla firmy Phoenix Contact E-Mobility. Deweloper dostarczy 14 966 m kw. powierzchni, która obejmie 986 m kw. biur oraz 13 980 m kw. części przemysłowo–magazynowej. W jej ramach najemca otrzyma m.in. 111 m kw. kompresorowni, 627 m kw. przestrzeni testowej, czy 67 m kw. pompowni. Powierzchnia produkcyjna zostanie dostosowania do nowoczesnych rozwiązań klienta – będzie wyposażona w zaawansowane szynoprzewody oraz posadzkę przemysłową typu ESD. W budynku Phoenix Contact E-Mobility będzie produkować nowoczesną technologię ładowania samochodów elektrycznych typu „High Power Charging”. Produkowane podzespoły eksportowane będą do ponad 10 krajów Europy zachodniej. Obiekt zostanie oddany na przełomie 2020 i 2021 roku i zapewnione w nim będą miejsca pracy dla 330 osób.

Phoenix Contact E-Mobility to część grupy Phoenix Contact - światowego lidera innowacyjności w dziedzinie automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, który dociera ze swoimi rozwiązaniami do ponad 100 krajów, zatrudniając na całym świecie łącznie ok. 18 000 osób. Phoenix Contact E-Mobility posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie technologii ładowania dla elektromobilności, szczególnie w opracowywaniu komponentów i rozwiązań zarówno dla infrastruktury ładowania, jak i interfejsu ładowania pojazdu, którymi chce się dzielić, dlatego wybrał lokalizację w Parku „Naukowo-Technologicznym Rzeszów - Dworzysko”. Przedsiębiorstwo planuje rozpocząć współpracę za znajdującymi się w regionie jednostkami naukowo – badawczymi, a także uczelniami w zakresie prowadzenia w nowo powstałym zakładzie praktyk i staży studenckich.

Zamiary Phoenix Contact E-Mobility cieszą Marka Foryńskiego, Managing Directora BTS Group z Panattoni. - Dysponując szerokim portfolio lokalizacji, docieramy zarówno do firm chcących być bliżej pracownika, jak i klienta. Obecna współpraca pokazuje, że nasze obiekty gwarantują także łatwy dostęp do regionalnych ośrodków badawczych i naukowych oraz jednocześnie do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Niezależnie od preferencji, poszukiwania idealnej lokalizacji warto zacząć od nas - mówi.

W ramach rzeszowskiego obiektu Phoenix Contact E-Mobility rozpocznie produkcję rozwiązań dla samochodów elektrycznych. Sam obiekt również został wyposażony przez Panattoni w szereg rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Deweloper m.in. wykona ocieplenie dachu z wełny mineralnej, stworzy system rekuperacji, dostarczy punkty ładowania samochodów elektrycznych, przygotuje system retencjonowania wód opadowych i roztopowych, a także stworzy bufor w magazynie, by ograniczyć pyły oraz straty ciepła do części produkcyjnej. Szereg funkcjonalności oraz ekologiczny proces technologiczny najemcy pozwolą dostarczyć obiekt przyjazny środowisku, który otrzyma certyfikację BREEAM na poziomie co najmniej GOOD.