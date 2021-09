Panattoni znowu wyznacza zielone trendy

Panattoni jako pierwszy deweloper branży wprowadza certyfikację metodą BREEAM na poziomie Excellent do standardu swoich obiektów. Do dziś Panattoni dostarczyło blisko 5,7 mln m kw. powierzchni potwierdzonej zielonymi certyfikatami i prowadzi w rankingu ekologicznego budownictwa przemysłowego.

Na swoim koncie ma m.in. pierwszy w Polsce BREEAM Excellent– Panattoni Park Sosnowiec I – a także najbardziej ekologiczny budynek przemysłowy w Europie – Panattoni Park Cheb w Czechach z poziomem Outstanding.

Panattoni po raz kolejny wyznacza zielone trendy w branży nieruchomości przemysłowych i rozwija koncepcję zrównoważonego rozwoju Go Earthwise with Panattoni.

Od teraz wszystkie budowane obiekty dewelopera przejdą certyfikację metodą BREEAM New Construction 2016 na poziomie Excellent. Po indywidualnej ocenie w 10 kategoriach, budynki będą musiały uzyskać wynik co najmniej 70 proc.

– To aż o 15 p.p. więcej niż w przypadku BREEAM Very Good, co pokazuje, że nasz i tak bardzo wysoki standard teraz znacznie wzrośnie w zakresie ochrony środowiska, dbałości o klimat i społeczności lokalne oraz komfort użytkownika – mówi Robert Dobrzycki, CEO Panattoni. -Jesteśmy na to gotowi. Mamy za sobą już pierwszą w Polsce certyfikację na poziomie Excellent i kolejne w toku.

Podwaliny pod nowy standard firma położyła już pół roku temu. W kwietniu 2021 r. jako pierwszy deweloper przemysłowy w Polsce uzyskała certyfikację BREEAM Excellent dla nowej inwestycji. W Panattoni Park Sosnowiec I udało się m.in. osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych na poziomie 46 proc. względem wartości bazowej, a także ograniczyć zużycie wody o 66,5 proc. Obecnie deweloper stara sięo BREEAM Excellent dla kolejnych obiektów m.in.: Panattoni Park Zgorzelec, Park Wrocław S8 South, Panattoni Park Poznań West Gate, Wrocław Campus 39 oraz Panattoni Park Siedlce – o łącznej powierzchni ponad 500 tys. mkw.