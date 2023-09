Panattoni zrealizowało Europejskie Centrum Inżynieryjne Monroe. To najnowocześniejszy obiekt w portfolio Tenneco.

Globalny automotive stawia na Polskę.

Europejskie Centrum Inżynieryjne oraz badawczo-rozwojowe dla nowych technologii i produktów marki Monroe będzie obsługiwać firmy w zakresie konwencjonalnych systemów kontroli jazdy i zaawansowanych systemów zawieszenia.

W nowym centrum o powierzchni 10 tys. mkw. pracuje blisko 240 inżynierów, którzy wspierają czołowych producentów pojazdów, a także inne zakłady Grupy.

Województwo śląskie nieustannie przyciąga gigantów z branży automotive, a takie ośrodki jak Bielsko-Biała, Tychy czy Gliwice stają się zagłębiem działalności międzynarodowych przedsiębiorstw.

W Gliwicach od lat działa Grupa Tenneco – czołowy światowy producent i dostawca technologii, komponentów i systemów oryginalnego wyposażenia dla samochodów osobowych i ciężarowych, pojazdów użytkowych oraz sprzętu terenowego. Zaledwie 2 km od zakładu produkcyjnego grupy, Panattoni zrealizowało Europejskie Centrum Inżynieryjne Monroe – jednego z podmiotów firmy.

Globalny automotive stawia na Polskę, a zaawansowany technologicznie obiekt dla marki Monroe w Gliwicach, stanie się kluczowym ośrodkiem sieci Tenneco do obsługi klientów w zakresie Monroe OE Solutions i Monroe Intelligent Suspension obok placówek ulokowanych w Europie, Chinach, Indiach czy USA. To dla nas ogromne wyróżnienie, że tak ważną dla rozwoju firmy inwestycję zrealizowało Panattoni. Dostarczamy już nie tylko zaawansowane technologicznie fabryki, ale także zaplecze technologiczne i R&D – mówi Marek Foryński, BTS Managing Director w Panattoni.

Deweloper dostarczył łącznie blisko 10 tys. mkw., w tym obiekt o powierzchni 5 330 m kw. przystosowany do produkcji prototypów i walidacji wszystkich typów amortyzatorów pasywnych i półaktywnych. Wśród głównych produktów projektowanych i zatwierdzanych w nowym centrum badawczo-rozwojowym znajdują się technologie wykorzystywane w samochodach osobowych, dostawczych i autobusach – m.in. amortyzatory czy moduły zawieszenia Monroe Intelligent Suspension. Wraz z realizacją nowego centrum Tenneco zainwestowało w najnowsze technologie projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i inżynierii (CAE) oraz inne rozwiązania wymagane do rozwoju systemów mechanicznych, elektronicznych i hydraulicznych. Praca blisko 240 inżynierów w ramach Centrum Inżynieryjnego Monroe wspiera szereg wiodących światowych producentów pojazdów oraz zakłady firmy Performance Solutions w Hiszpanii, Czechach, Belgii i Polsce.

W ramach projektu Panattoni zrealizowało wyjątkową w skali portfolio firmy przestrzeń biurową. Deweloper planuje poddanie tej części certyfikacji metodą WELL na poziomie Gold, którą przechodzą obiekty szczególnie przyjazne pracownikom. Bardzo wysoki standard wykończenia pomieszczeń biurowych objął m.in. szklane fasady, ściany kompozytowe czy szklaną balustradę, a także materiały wykończeniowe w bogatej kolorystyce. W realizacji deweloper zastosował materiały oraz rozwiązania polepszające akustykę (m.in. panele akustyczne i lamele). Panattoni dostarczyło również laboratoria z klimatyzacją i posadzkami żywicznymi. W rekordowo krótkim czasie udało się również zrealizować skomplikowane przyłącze elektryczne 3,7 MW.

Użytkownicy obiektu korzystać będą z zewnętrznych stref relaksu z ławami i stołami, wiat dla rowerów czy huśtawki wykonanej ze zużytych turbin wiatrowych. Na terenie inwestycji Panattoni dostarczyło również m.in. budki dla owadów i ptaków oraz dokonało nasadzeń rodzimych drzew i krzewów, trawnika krajobrazowego oraz łąki kwietnej, pozwalającej ograniczyć wodę potrzebną do podlewania.

Tenneco skorzysta również z szeregu rozwiązań ograniczających zużycie energii i wody. Zaimplementowany został inteligentny system oświetlenia, m.in. zegar atoniczny dla oświetlenia zewnętrznego. W zakresie wodooszczędności, Panattoni zastosowało m.in. elektrozawory w łazienkach i system monitorowania wycieków. Całe centrum przejdzie certyfikację środowiskową metodą BREEAM na poziomie Excellent.

- Ponad 100 obiektów zrealizowanych przez dział BTS Panattoni w Europie Środkowo-Wschodniej to ogromny kapitał, który okazał się kluczowy w tak wymagającej realizacji. Przygotowanie projektu, nabycie nieruchomości, zaplanowanie doprowadzenia mediów oraz zapewnienie odpowiedniego dojazdu i wreszcie dostarczenie wyjątkowej powierzchni biurowej – to wszystko udało się zrealizować w bardzo napiętym harmonogramie. Dziękujemy Grupie Tenneco za zaufanie i możliwość dopisania do portfolio projektu absolutnie wyjątkowego – mówi Michał Chodecki, BTS Development Director w Panattoni.

Magazyny, obiekty logistyczne, budynki produkcyjno-magazynowe oraz tereny inwestycyjne - zobacz oferty na PropertyStock.pl