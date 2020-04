Panattoni zwiększa swoją obecność na Górnym Śląsku

Firma Panattoni właśnie nabyła grunt i rusza z budową kolejnego, piątego już parku logistycznego w Czeladzi, o powierzchni 36 500 m kw. Panattoni Park Czeladź V powstanie we wschodniej części miasta, gdzie deweloper ulokował już wiele swoich wcześniejszych inwestycji, w tym ogłoszoną w marcu tego roku budowę obiektu BTS o powierzchni 67 000 m kw. dla znanego producenta odzieży i akcesoriów sportowych na sąsiednim terenie.

- Śląsk jest najbardziej zaludnionym (4,7 mln mieszkańców) i zurbanizowanych obszarem w Polsce (380 mieszkańców/km kw.) oraz jednym z największych ośrodków przemysłowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Stał się przez to jednym z kluczowych centrów logistycznych obsługujących klientów zarówno w samym regionie, jak i poza nim, w tym na terenie Krakowa (ok. 3,3 mln osób). Dzięki łatwemu dostępowi do kluczowych arterii komunikacyjnych, Śląsk zyskuje też na nowych trendach w logistyce jak rozwój e-commerce, czy konsolidacja i relokacja łańcucha dostaw i lekkich procesów przemysłowych z różnych lokalizacji w całym kraju – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Panattoni Park Czeladź V będzie nowoczesnym obiektem klasy A o powierzchni 36 500 m kw., w tym blisko 2 700 m kw. przestrzeni biurowej. Obiekt zostanie też wyposażony w 107 doków. Jego budowa ruszy lada moment, a najemcy będą mogli się wprowadzić już pod koniec tego roku.

Park zlokalizowany będzie w strategicznej, wschodniej część Czeladzi, w sąsiedztwie węzła dróg krajowych nr 94 (Wrocław-Kraków) i nr 86 (Katowice-Łódź). Autostrada A4 położona jest od inwestycji ok. 12 km na południe a autostrada A1 - 15 km na zachód od parku. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach znajduje się w odległości zaledwie 20 km, lotnisko w Krakowie – 75 km, a w czeskiej Ostrawie – 120 km. Do parku możliwy jest dojazd komunikacją publiczną (tramwaj, autobus), co będzie sporym ułatwieniem dla przyszłych pracowników.