Pannatoni tworzy raport o zrównoważonym rozwoju

Panattoni po raz trzeci bierze udział w projekcie PSML (Polskiego Stowarzyszenia Menadżerów Logistyki i Zakupów) Top 100 Young. W ramach wyzwania sześcioosobowa grupa studentów uczelni technicznych oraz ekonomicznych stworzy rozszerzoną analizę efektywności potencjalnego wdrożenia wybranych rozwiązań zrównoważonego rozwoju w obiektach magazynowych i przemysłowych. Raport obejmie systemy wodne - w obiektach oraz na zewnątrz budynku – systemy oszczędności energii, a także inne rozwiązania jak zielone ściany z mchu zamiast wełny, czy ekologiczne dachy zabezpieczające przed przegrzaniem hal. Studenci biorąc pod uwagę konkretne rozwiązania, dokonają analizy LCC (Life Cycle Cost) i zbadają szczegółowo koszt życia budynku. Oficjalne rozpoczęcie III edycji Top 100 Young odbędzie się w październiku br.

Udział Panattoni w kolejnej odsłonie Top 100 Young komentuje Anita Pietrykowska, Marketing & Communications Director Europe, Panattoni: Po raz trzeci bierzemy udział w Top 100 Young, które pozwala na współpracę z wielkimi talentami. W ostatnich latach otrzymaliśmy raport o koncepcji magazynu idealnego o charakterze spekulacyjnym, a także analizę dotyczącą nowych lokalizacji pod inwestycje przemysłowe w obliczu realizacji koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku z uwzględnieniem rozwoju ośrodków urbanizacyjnych. Zespoły pracujące nad tymi problemami przeprowadziły szczegółowe i profesjonalne badania, dostarczając wiedzę istotną dla naszej działalności. Jesteśmy pewni, że w tej edycji czeka nas powtórka.

Projekt Top 100 Young został stworzony dla wyróżniających się studentów z kierunków skorelowanych z łańcuchem dostaw, zarządzaniem i inżynierią produkcji, analityką gospodarczą, analizą i zarządzaniem w biznesie, a także automatyką i robotyką, przy zaangażowaniu naukowców i menadżerów.

Temat tegorocznego raportu wpisuje się w aktualną politykę Panattoni, które w tym roku ruszyło z koncepcją „Go Earthwise with Panattoni”. W jej ramach dąży m.in. do zwiększenia izolacyjności ścian i dachów w swoich obiektach(zmniejszając emisję spalin i dwutlenku węgla), a także wdraża automatyczne systemy zarządzania energią elektryczną i ograniczające wodę. Ponadto Panattoni wprowadziło fasady z przeszklonymi elewacjami, zwiększającymi dopływ światła słonecznego oraz powiększyło strefy zieleni i relaksu. To wszystko składa się na certyfikację każdego dostarczanego obiektu metodą BREEAM na poziomie „Very Good”. W ramach zielonej polityki powstało także stanowisko Sustainabilty Managera, które objęła Emilia Dębowska, związana z firmą od 5 lat. Pełni ona pieczę nad pogodzeniem nowych inwestycji dewelopera z koncepcją Go Earthwise with Panattoni.

