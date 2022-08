Park logistyczno-magazynowy w Kielcach

Spółka Reesco Retail zrealizuje budowę pierwszego budynku w ramach nowego parku logistyczno-magazynowego Kielce Centrum. Fot. Mat. pras.









Autor: Sylwia Kowalska

Dodano: 23 sie 2022 15:06

Spółka Reesco Retail, należąca do Grupy Reesco, zrealizuje budowę pierwszego budynku w ramach nowego parku logistyczno-magazynowego Kielce Centrum, w którym zaplanowane jest łącznie ok. 30 000 mkw powierzchni najmu. Realizowany przez Reesco obiekt będzie miał powierzchnię ok. 3 000 mkw.