Park logistyczny należący do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Dąbrówka jest zlokalizowany przy ul. Polnej, na zachód od Poznania, w pobliżu drogi ekspresowej S11, zaledwie 7 km od węzła z autostradą A2. W ramach rozbudowy kompleksu powstała czteromodułowa hala magazynowo-produkcyjna o powierzchni 5,7 tys. m kw. oraz dwukondygnacyjny biurowiec (520 m kw.). Obiekt jest przygotowany pod montaż instalacji fotowoltaicznej. Za projekt i generalne wykonawstwo odpowiedzialna była firma WPIP.

To koniec kolejnego etapu prac związanych z powstaniem i rozbudową parku logistycznego w Dąbrówce, które trwają od 2015 r. Chciałbym podkreślić, że przez ten czas nasze relacje z inwestorem układają się doskonale, dzięki czemu możemy obserwować jak kompleks stale rośnie, zyskując kolejnych najemców – mówi wiceprezes zarządu WPIP Janusz Signetzki.

Długofalowa współpraca między WPIP i RSP Dąbrówka zaowocowała rozwojem kompleksu logistycznego. Realizowaliśmy go od początku, a teraz powierzchnia wynosi już prawie 20 tys. mkw. Jest to doskonały przykład jakościowego partnerstwa dającego konkretne i widoczne rezultaty – dodaje Paweł Przybylski , dyrektor ds. klientów kluczowych w WPIP .

– Inwestycja zrealizowana przez WPIP w formule „zaprojektuj-wybuduj” po raz kolejny potwierdza, że renomowany generalny wykonawca z Poznania wywiązuje się z powierzonych obowiązków wzorowo – ocenia Marek Palacz, prezes RSP Dąbrówka. – Nowy obiekt zyskał już firmy, które zdecydowały się wynająć całą wybudowaną powierzchnię. Dlatego planujemy jego rozbudowę, posiadając potrzebne pozwolenia.

Najemcą większej części nowego obiektu została firma Dimark, dostarczająca niezawodne, wysokiej jakości i innowacyjne systemy sortowania, kontroli, magazynowania bagaży oraz przesyłek dla branży lotniskowej, a także intralogistycznej, mniejszą – firma SAPALA, która wynajmuje już powierzchnie w kompleksie należącym do RSP Dąbrówka.

Dla Dimark to kolejny etap rozwoju związany z dynamicznym wzrostem organizacji. Cieszymy się, że możemy go dzielić we współpracy z takimi partnerami jak RSP Dąbrówka oraz WPIP. Wiedzą i doświadczeniem oraz indywidualnym podejściem wspieramy naszych klientów od koncepcji po utrzymanie – mówi dyrektor operacyjny Dimark Łukasz Żuk.