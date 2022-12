Prace budowlane na terenie LCube Logistic Park Szczecin Goleniów rozpoczęły się już w połowie lipca. Nowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łozienica, na terenie Goleniowskiego Parku Przemysłowego, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg ekspresowych S3 oraz S6 i autostrady A6, wiodącej do Berlina. Znakomita lokalizacja parku umożliwi najemcom nie tylko szybką dystrybucję towarów na polski rynek, ale również do Skandynawii, Niemiec i dalej na Zachód.

Park w Goleniowie zaoferuje najemcom 11 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej oraz 1,1 tys. mkw. – biurowej. Cały projekt zostanie wybudowany w najwyższym standardzie odporności ogniowej, powyżej 4000 MJ.

LCube Logistic Park Szczecin Goleniów został zaprojektowany zgodnie z kryteriami certyfikacji w systemie BREEAM na poziomie „very good”.

Transakcja jaką udało się zrealizować to dla nas nie tylko ogromny sukces, ale również dowód na to, że rynek kapitałowy, mimo trudnej sytuacji w sąsiedniej Ukrainie, nadal zainteresowany jest najlepszymi, dobrze zlokalizowanymi i skomunikowanymi projektami magazynowymi w Polsce. To także dowód zaufania jakie pokładają nasi partnerzy i inwestorzy, w zakresie kompetencji i znajomości rynku, które posiada nasza stosunkowo młoda spółka – mówi Michał Stachura, członek zarządu, Head of Finance w LCube.