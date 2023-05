CTPark Warsaw North zlokalizowany pod Warszawą ma już pozwolenie na użytkowanie. Jako pierwsza wprowadzi się do niego firma z sektora HVAC.

Park magazynowy położony w Czosnowie to strategiczne miejsce pod względem komunikacyjnym.

Główną osią gminy jest trasa E7, łącząca Polskę południową z północną częścią kraju, wzdłuż której działa coraz więcej lokalnych oraz międzynarodowych firm produkcyjnych i przemysłowych.

CTP, największy pod względem powierzchni najmu brutto deweloper i właściciel nieruchomości magazynowo-przemysłowych w Europie notowany na giełdzie, zakończył pierwszy etap budowy CTPark Warsaw North. Magazyn jest obiektem referencyjnym dla kolejnych przedsięwzięć inwestora. Budynek, położony zaledwie 16 kilometrów od północnej granicy Warszawy, ma powierzchnię ponad 64 000 mkw. CTPark Warsaw North jest magazynem o wysokości składowania do 10 metrów, w którym dachy przygotowane są do instalacji fotowoltaicznych. Inwestycja zapewnia także ładowarki do samochodów elektrycznych oraz obszerne place manewrowe, miejsca parkingowe i tereny zielone wokół budynku.

CTPark Warsaw North. Fot. Mat. pras.

Oddaliśmy do użytkowania park biznesowy, który stanie się zapleczem logistycznym dla Warszawy od strony Gdańska. Jego usytuowanie w Czosnowie jest kluczowe z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę drogową. To właśnie takie miejsca na mapie Polski mają największe znaczenie dla firm prowadzących dystrybucję towarów na skalę ogólnokrajową. Dlatego naszym obiektem są zainteresowani operatorzy logistyczni, sieci handlowe oraz lekka produkcja reprezentująca różne branże przemysłu. Takich lokalizacji poszukujemy, planując dalszy rozwój w całej Polsce - wyjaśnia Daniel Soboń, Leasing Manager w CTP Polska.

Jako pierwszy do CTPark Warsaw North wprowadzi się Zakład Techniki Cieplnej i Chłodniczej Klima Sp. z o.o. To firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży HVAC, oferująca m.in. pompy ciepła, klimakonwektory, klimatyzatory, a także systemy VRF wiodących producentów oraz akcesoria montażowe. Jej rozwój opiera się na nowych technologiach i ekologii oraz dalszej sprawnej dystrybucji krajowej, dlatego CTPark Warsaw North jest przestrzenią doskonale wpisującą się w strategię przedsiębiorstwa. Klima z siedzibą w Łomiankach zajmie prawie 3 000 mkw. powierzchni magazynowej z wydzielonym modułem biurowym.

Powolne zanikanie sezonowości w branży HVAC, wymaga od naszej firmy posiadania, w ciągu całego roku, pełnej oferty urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. Stąd decyzja o inwestycji w wynajem powierzchni w CTP. To profesjonalne centrum logistyczne umożliwi nam utrzymanie pozycji lidera na rynku poprzez zapewnienie dostępności urządzeń- mówi Leszek Zimmerman, Prezes Zarządu Klima Sp. z o.o.

Zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe oraz z przeznaczeniem na lekką produkcję w kraju deklaruje coraz częściej sektor przemysłowy. Lokalne firmy umacniają się na rynku, a międzynarodowe koncerny ukierunkowane są na większą regionalizację swojej produkcji i logistyki. Mają na to wpływ obawy przed zerwaniem łańcuchów dostaw oraz wzrost kosztów związanych z transportem międzynarodowym. Według ekspertów Cushman and Wakefield w 2022 roku całkowity wolumen transakcji najmu wyniósł 6,7 mln mkw., co oznacza drugi najwyższy wynik aktywności najemców na rynku magazynowym w Polsce.

