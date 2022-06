Park magazynowy Hillwood Mysłowice ma nowego najemcę

Heilind wynajął ok. 4 tys. mkw.



Wynajęta przestrzeń jest położona w parku Hillwood Mysłowice z dostępem do autostrady A4.

Przedsiębiorstwo Heilind – posługujące się mottem „Distribution As It Should Be – Heilind” – zajmuje się dystrybucją złączy wtykowych, przekaźników, czujników, przełączników, systemów zarządzania temperaturą i produktów do ochrony obwodów, listew zaciskowych, przewodów i kabli, akcesoriów do kabli, izolacji oraz identyfikacji produktów.

W transakcji pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

- Położenie parku Hillwood Mysłowice oferuje dogodne połączenie z głównymi drogami krajowymi oraz stanowi atrakcyjny punkt do transportu na rynki krajowe oraz zagraniczne. Wierzymy, że obiekt dostosowany do szczególnych wymagań Heilind spełni oczekiwania Klienta w zakresie składowania i przechowywania elektroniki. Cieszymy się, że Cushman & Wakefield mógł uczestniczyć w niniejszej transakcji – komentuje Konrad Jacewicz, Associate, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield.

Firma Hillwood, właściciel obiektu Hillwood Mysłowice, dostarcza centra logistyczne i przemysłowe na wynajem, również w formule BTS (szyte na miarę). Wynajęta przez Heilind Polska powierzchnia, zlokalizowana jest w promieniu niecałych 2,5 km od autostrady A4 oraz niecałych 5,5 km od drogi ekspresowej S1.

- Dziękujemy za zaufanie firmie Heilind Electronics Europe oraz za owocną współpracę doradcom z Cushman & Wakefield. Górny Śląsk, zaraz po stolicy, jest drugim największym i najważniejszym rynkiem logistycznym w Polsce. W całym 2021 roku firmy wynajęły tutaj prawie 1,2 mln mkw. nowoczesnej powierzchni produkcyjnej i magazynowej. Ze względu na położenie i doskonałe połączenia drogowe regionu, obserwujemy zainteresowanie Śląskiem ze strony firm handlowych, produkcyjnych, logistycznych, motoryzacyjnych oraz sektora e-commerce – mówi Magdalena Ostrowska, Leasing Manager Hillwood Polska.