Park P3 Piotrków z nowym najemcą

Bardzo się cieszę, że udało nam się sprostać wymaganiom kolejnej firmy, która zdecydowała się rozpocząć z nami współpracę. Jestem przekonana, że magazyn w parku P3 Piotrków wesprze firmę Blachotrapez w jej dalszym rozwoju. Doskonała lokalizacja parku w centralnej części Polski stanowi bardzo dobre miejsce do prowadzenia dystrybucji w zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, dlatego jest on chętnie wybierany zarówno przez operatorów logistycznych jak i firmy zajmujące się lekką produkcją - mówi Iwona Sadowska, Interim Head of Leasing P3 Logistic Parks w Polsce.