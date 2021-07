Parki magazynowe Prologis z defibrylatorami

Rozwój e-commerce sprawił, że centra dystrybucyjne wypełniły się nowymi pracownikami i pojazdami, zmieniając tereny w tętniące życiem ekosystemy. W parkach Prologis pracują tysiące osób, a każdego dnia odwiedzają je kolejne setki – to kierowcy, goście, kontrahenci. Przy tak dużym przepływie osób ważne jest zapewnienie wszystkim maksymalnego stopnia bezpieczeństwa – w każdym możliwym zakresie.

Dlatego firma magazyny oświetla zwiększającymi komfort pracy systemami LED, zapewnia środki ochrony przeciw covid-19, a infrastrukturę projektuje tak, aby piesi i kierowcy mogli pewnie poruszać się po terenie. Teraz wyposaża parki w ratujące życie defibrylatory AED. Urządzenia zostały już zamontowane na budynkach ochrony we wszystkich parkach w regionie Wrocławia, wkrótce pojawiają się na terenie całej Polski.

- Defibrylator AED to proste w obsłudze, automatyczne urządzenie, dzięki któremu każdy z nas może uratować ludzkie życie. Instalujemy je w łatwo dostępnych i dobrze widocznych miejscach. Mamy jednak nadzieję, że będzie to sprzęt, którego działania nigdy nie będziemy musieli wypróbować” – mówi Marta Glinka, Real Estate & Customer Experience Lead, Director Prologis.

Defibrylatory AED służą do pomocy osobie w stanie nagłego zatrzymania krążenia. Ten niewielki sprzęt został zaprojektowany specjalnie na potrzeby zastosowania go przez osoby bez doświadczenia ratowniczego i wiedzy medycznej. Wystarczy przynieść go do nieprzytomnej osoby i włączyć, a AED krok po kroku poinstruuje jakie kolejne działania należy wykonać. Sam przeprowadzi analizę, a w razie potrzeby wyzwoli impuls defibracyjny, który w wielu przypadkach jest jedyną formą ratunku dla nieprzytomnej, nie oddychającej prawidłowo osoby.