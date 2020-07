Pasywna inwestycja 7R dla BWI Group

Nowa siedziba BWI Group w Krakowie to ponad 11 tys. mkw. powierzchni laboratoryjnej i biurowej, która jest miejscem pracy dla blisko 400 inżynierów specjalizujących się w procesach badawczych, projektowych i wytwórczych zawieszeń samochodowych.

- Wybierając lokalizację pod nową siedzibę kierowaliśmy się założeniem, że miejsce ma być wizytówką naszej firmy. Priorytetem były dobra komunikacja z miastem oraz położenie w prestiżowej okolicy, najlepiej jak najbliżej lotniska. Jesteśmy częścią sektora automotive, co nakłada na nas także odpowiedzialność za środowisko naturalne - mówi Krzysztof Kucharczak, dyrektor Centrum Technicznego BWI Group.

Przełomowa trigeneracja

Zaawansowany technologicznie system trigeneracji sprawia, że przy użyciu turbiny gazowej wytwarzana jest energia potrzebna do zasilania, ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynku. Jeśli chodzi o dostawę mediów do centrum BWI Group w Balicach, to tylko gaz pochodzi spoza obiektu. Wykorzystywany jest na potrzeby stołówki pracowniczej oraz kierowany na jednostkę trigeneracyjną, gdzie przy użyciu turbiny gazowej produkowany jest prąd. Ciepło wytwarzane przez silnik i gorące spaliny jest odzyskiwane na dwa sposoby: do ogrzewania wody oraz do ogrzewania budynku. Ponadto, w lecie, kiedy nie wykorzystuje się w pełni produkowanego ciepła, podgrzaną wodę kieruje się na agregat absorpcyjny, gdzie jej energia wykorzystywana jest do wytworzenia wody zimnej.

- Mówimy o wyjątkowej innowacyjności układu trigeneracji w obiekcie BWI Group, ponieważ pierwszy raz w Polsce zastosowaliśmy go w komercyjnym budynku biurowo-laboratoryjnym. Jak dotąd takie rozwiązania implementowano w spalarniach odpadów czy w dużych zakładach przemysłowych. W obiekcie wykorzystaliśmy automatykę wysokiej próby, a ewentualne nadwyżki prądu będą oddawane do lokalnej sieci energetycznej - komentuje Bartłomiej Krawiecki, członek zarządu w 7R.

Woda z własnego ujęcia

Centrum Techniczne BWI Group jest samowystarczalne nie tylko energetycznie. Budynek posiada także własną studnię i racjonalnie gospodaruje wodą w obrębie całej działki.

- Zbudowaliśmy stację uzdatniania wody ze studni wierconej. Z kolei deszczówka jest rozprowadzana w obrębie działki. Pod zbiornikiem retencyjnym znajduje się pięć studni rozsączających i gleba przyjmuje wodę do gruntu. W ramach inwestycji przygotowaliśmy także zielone patio z bezpośrednim wejściem ze stołówki - tłumaczy Piotr Miodek, dyrektor handlowy w firmie Bremer.

Certyfikat BREEAM dla obiektu zostanie uzyskany na poziomie Very Good.